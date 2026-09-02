Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Στο 2,62% αυξήθηκε η απόδοση στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας

Υπερκαλύφθηκε το ζητούμενο ποσό κατά 2,3 φορές
Close-up of a Greek flag and Greek euro coins. Focus is on the Greek euro.Similar images:
Φωτογραφία iStock
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Mε αυξημένο επιτόκιο θα γίνει η δημοπρασία της νέας σειράς εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία που πραγματοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), η μέση σταθμική απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,62% έναντι 2,41% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 919 εκατ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,3 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

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