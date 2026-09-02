Οι 9 ελληνικές μετοχές που θα ενταχθούν στον Stoxx Europe 600 «μαγνήτης» για επενδυτές – Εισροές 1,1 δισ. δολ. βλέπει η JP Morgan

Η επιστροφή της Ελλάδας στo κλαμπ των ανεπτυγμένων αγορών άνοιξε την πόρτα στις μετοχές ορισμένων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της προκειμένου να ενταχθούν στον δείκτη Stoxx Europe και να προσελκύσουν νέους επενδυτές.

Ρεπορτάζ του Bloomberg υπενθυμίζει ότι εννέα μετοχές, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων τραπεζών, θα εισέλθουν στον δείκτη Stoxx Europe 600 στις 21 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημερομηνία που τίθεται σε ισχύ η αναταξινόμηση της Ελλάδας ως ανεπτυγμένης αγοράς, καθιστώντας τις εταιρείες επιλέξιμες για συμμετοχή μαζί με άλλες ισχυρές εταιρείες από 17 άλλες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία.

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Ο οίκος Stoxx είχε υποβαθμίσει την Ελλάδα σε αναδυόμενη αγορά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους της χώρας πριν από μια δεκαετία.

Στον δείκτη, μετά την τριμηνιαία αξιολόγηση προστίθενται οι μετοχές των:

Εθνική Τράπεζα,

Eurobank,

Τράπεζα Πειραιώς,

Alpha Bank,

Metlen Energy & Metals,

ΔΕΗ,

ΓΕΚ Τέρνα,

Motor Oil και

Jumbo.

Οι τέσσερις τράπεζες θα προστεθούν με τη σειρά τους στον δείκτη Euro Stoxx Banks.

Το ορόσημο της 21ης Σεπτεμβρίου υπογραμμίζει την σημαντική ανάκαμψη που πραγματοποίησε η Ελλάδα από τότε που η κρίση οδήγησε σε capital controls, με κλείσιμο του χρηματιστηρίου για πέντε εβδομάδες το 2015.

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Η βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και η αναζωογόνηση του τραπεζικού τομέα έχουν προσελκύσει έκτοτε τους επενδυτές. Από τότε που η χώρα ανέκτησε το καθεστώς επενδυτικής βαθμίδας το 2023, ο Γενικός Δείκτης του Euronext Athens (Χρηματιστηρίου Αθηνών) έχει αυξηθεί κατά 186%, σε σύγκριση με 52% για τον Stoxx 600.

Σύμφωνα με υπολογισμούς αναλυτών της JPMorgan Chase & Co, οι συνολικές ροές προς τις εννέα μετοχές που θα ενταχθούν στον Stoxx αναμένεται να ανέλθουν σε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια.