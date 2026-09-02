Χρηματιστήρια: Απώλειες την Αθήνα με φόντο τη Μέση Ανατολή – Πτωτικά οι ευρωαγορές

Με απώλειες ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης (1.9.2026) στο Euronext Athens, καθώς το ράλι στην τιμή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αποθάρρυνε τους επενδυτές στο χρηματιστήριο της Αθήνας

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Euronext Athens ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση στο -0,32% στις 2.648,58 μονάδες, μετά τη νέα άνοδο στις τιμές των καυσίμων που οφείλεται στην αναζωπύρωση του πολέμου, δίνοντας «απαγορευτικό» στο χρηματιστήριο.

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Ο τζίρος ανήλθε στα 307,24 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 37.856.887 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,84%.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (+2,06%), της Alpha Bank (+1,72%), της Πειραιώς (+1,03%), της ΔΕΗ (+0,85%), της Εθνικής (+0,80%) και της Aktor (+0,59%).

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Την μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,38%), της ΕΥΔΑΠ (-2,24%), της Metlen (-2,22%), της Allwyn (-2,09%) και της Κύπρου (-1,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 9.152.121 και 5.818.620 μετοχές, αντίστοιχα, ενώ την μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 48,75 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 48,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 70 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Στο «κόκκινο» και η Ευρώπη

Στον απόηχο του ράλι που σημείωσε το πετρέλαιο την Τρίτη και σημειώνει το φυσικό αέριο σήμερα, τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κινούνται καθοδικά με τους επενδυτές να έχουν συνεχώς στραμμένα τα βλέμματα τους στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,17% στις 646,37 μονάδες, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο βρίσκεται στο -0,15% στις 10,773 μονάδες. Ο DAX στη Φρανκφούρτη κινείται στο -0,46% στις 25,851 μονάδες, ο γαλλικός CAC βρίσκεται στο -0,11% στις 8,292 μονάδες. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο «βουλιάζει» στο -0,20% στις 51.810 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 βρίσκεται στο -0,12% στις 19,801 μονάδες.