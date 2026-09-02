ΤτΕ: Οριακή αύξηση στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων τον Ιούλιο, η εικόνα στα στεγαστικά

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά, καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) παρέμεινε στο 0,03%, τον Ιούλιο του 2026 ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13% και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,81%



Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,24%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,02%.

Τα νέα δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,39% από 0,37% τον Ιούνιο , ενώ το επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ίδιο, για τον Ιούλιο, στο 4,67% από 4,65% τον Ιούνιο.

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Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, έναντι του Ιουνίου, στο 4,67%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 14,55%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 14,55%. Αντίθετα , το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 10,45%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,53%.