ΤτΕ: Οριακή αύξηση στα επιτόκια νέων δανείων και καταθέσεων τον Ιούλιο, η εικόνα στα στεγαστικά

Σχεδόν αμετάβλητο παρέμεινε το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά, καθώς σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας (ΤτΕ) παρέμεινε στο 0,03%, τον Ιούλιο του 2026 ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 0,13% και το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,81%
Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,24%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο καταθέσεων από επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,02%.
Τα νέα δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,39% από 0,37% τον Ιούνιο , ενώ το επιτόκιο των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ίδιο, για τον Ιούλιο, στο 4,67% από 4,65% τον Ιούνιο.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο, έναντι του Ιουνίου, στο 4,67%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 14,55%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 14,55%. Αντίθετα , το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 18 μονάδες βάσης στο 10,45%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,53%.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η αύξηση στα επιχειρηματικά δάνεια
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,76%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,91%.
Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο παρέμεινε στο 4,21%, ενώ μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,45%.
Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,07%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,52%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 4,14%.
Αύξηση στα υφιστάμενα δάνεια
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,81%.
Συγκεκριμένα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης στο 3,72%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,50%.
Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης στο 4,38%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων αυξήθηκε κατά 4 μονάδες βάσης στο 5,56%.