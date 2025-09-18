Οικονομία

Τράπεζα Πειραιώς: Ήπια ανάπτυξη στην Ευρωζώνη με δημοσιονομικές προκλήσεις

Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ απέτρεψε την κλιμάκωση των διμερών εντάσεων, χωρίς όμως να διαλύσει τις ανησυχίες ότι ευνοεί κυρίως την αμερικανική πλευρά
a multiple exposure of some piles of euro coins and a flag of the European Union
iStock

«Σύννεφα» στο δημοσιονομικό μέτωπο της Ευρωζώνης βλέπει σε ανάλυσή της, η Τράπεζα Πειραιώς καθώς οι αυξημένες αμυντικές δαπάνες, το υψηλό δημόσιο χρέος σε χώρες όπως η Γαλλία, το δημογραφικό και η πολύ ήπια ανάπτυξη πιέζουν τους προϋπολογισμούς.

Αποτέλεσμα, σύμφωνα με την Τράπεζα Πειραιώς, είναι πως η ανάγκη για περικοπές, συχνά μη δημοφιλείς, τροφοδοτεί κύματα πολιτικής αστάθειας στις χώρες της Ευρωζώνης.

Η ενέργεια παραμένει ανοιχτή πληγή. Η απαγκίστρωση από τη Ρωσία και η στροφή σε καθαρότερες πηγές κρατούν ψηλά το κόστος και δυσκολεύουν την εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων σε τιμές που αντέχουν οι επιχειρήσεις.

Παρά τις πιέσεις, η οικονομία της Ευρωζώνης συνεχίζει να «τρέχει» με ρυθμό ελαφρώς καλύτερο από τις προσδοκίες, ενώ η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά.

Το λογότυπο της Εθνικής Ασφαλιστικής
