72 δόσεις: Αγώνας δρόμου για χιλιάδες οφειλέτες πριν ανοίξει η ρύθμιση

Αγώνα δρόμου για να τακτοποιήσουν τις νεότερες υποχρεώσεις τους ξεκινούν χιλιάδες οφειλέτες, καθώς οι 72 δόσεις για παλιά χρέη προς Εφορία και Ταμεία δεν θα ανοίξουν αυτόματα για όσους έχουν αφήσει απλήρωτες οφειλές από το 2024 και μετά.

Οι 72 δόσεις αναμένεται να ενεργοποιηθούν μέσα στον Ιούνιο, με την πλατφόρμα να τοποθετείται, σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, μετά τα μέσα του μήνα, εφόσον ολοκληρωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ρύθμισης σε ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Για τους οφειλέτες, αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα θα είναι περίοδος ελέγχου και τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων που μπορεί να μπλοκάρουν την αίτηση.

Η νέα ρύθμιση αφορά παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν έως τις 31.12.2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21.04.2026. Αυτό είναι το βασικό πεδίο εφαρμογής της παρέμβασης. Δεν πρόκειται, δηλαδή, για ένα γενικό άνοιγμα όλων των χρεών σε 72 μηνιαίες καταβολές, αλλά για στοχευμένη ρύθμιση παλαιών αρρύθμιστων υποχρεώσεων.

Ο κόφτης των νέων χρεών

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στις οφειλές που δημιουργήθηκαν μετά την 01.01.2024. Όποιος έχει νεότερα ληξιπρόθεσμα χρέη θα πρέπει πρώτα είτε να τα εξοφλήσει είτε να τα εντάξει στην πάγια ρύθμιση, ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να περάσει τα παλαιά χρέη στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων.

Αυτό σημαίνει πως ένας φορολογούμενος ή μια επιχείρηση μπορεί να έχει παλιά χρέη τα οποία τυπικά εμπίπτουν στις 72 δόσεις, αλλά να μην μπορεί να κάνει χρήση της ρύθμισης αν στο μεταξύ έχει αφήσει ανοιχτές φορολογικές ή ασφαλιστικές υποχρεώσεις της τελευταίας διετίας. Σε αυτή την περίπτωση, η πρώτη κίνηση δεν θα είναι η αίτηση για τις 72 δόσεις, αλλά η τακτοποίηση των νεότερων οφειλών.

Η πίεση αφορά κυρίως όσους έχουν σωρευμένες εκκρεμότητες σε δύο χρονικές ζώνες. Από τη μία πλευρά έχουν παλιά χρέη έως το τέλος του 2023, τα οποία μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση. Από την άλλη, έχουν μεταγενέστερες οφειλές από το 2024 και μετά, οι οποίες πρέπει πρώτα να κλείσουν ή να ρυθμιστούν.

Ποιους αφορά η νέα ρύθμιση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν παρουσιαστεί από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα με αρρύθμιστες οφειλές 31,5 δισ. ευρώ και περίπου 284.000 νομικά πρόσωπα με οφειλές 63,8 δισ. ευρώ. Συνολικά, οι παλιές οφειλές που μπορούν να ενταχθούν φτάνουν περίπου τα 95 δισ. ευρώ.

Το επιτόκιο έχει οριστεί στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρότερες οφειλές δεν θα φτάνουν απαραίτητα στις 72 δόσεις, καθώς ο αριθμός των μηνιαίων καταβολών θα εξαρτάται και από το ελάχιστο ποσό δόσης. Παράλληλα, όσο μεγαλύτερη είναι η διάρκεια αποπληρωμής, τόσο αυξάνεται και η συνολική επιβάρυνση από τους τόκους.

Στη ρύθμιση δεν θα μπορεί να ενταχθεί επιλεκτικά ένα μέρος των παλιών χρεών. Η λογική της παρέμβασης είναι ότι ο οφειλέτης θα εντάσσει το σύνολο των επιλέξιμων παλαιών οφειλών προς τον αντίστοιχο φορέα. Επίσης, δεν προβλέπεται μεταπήδηση από ενεργές ρυθμίσεις στις 72 δόσεις για όσους ήδη τηρούν κάποιο σχήμα αποπληρωμής.

Τι κερδίζουν οι οφειλέτες

Η ένταξη στη ρύθμιση θα δίνει πρόσβαση σε βασικά ευεργετήματα, όπως αποδεικτικό ενημερότητας υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, αναστολή αναγκαστικών μέτρων και πάγωμα της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης για τις ρυθμισμένες οφειλές. Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη ρύθμιση κρίσιμη για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που χρειάζονται ενημερότητα για συναλλαγές, πληρωμές, μεταβιβάσεις ή συμμετοχή σε διαδικασίες χρηματοδότησης.

Ωστόσο, η ρύθμιση θα πρέπει και να συντηρείται. Η απώλεια δόσεων ή η δημιουργία νέων αρρύθμιστων οφειλών μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ρύθμισης και σε επαναφορά των μέτρων είσπραξης. Αυτό σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν θα αρκεί να περάσει την πύλη εισόδου τον Ιούνιο, αλλά θα πρέπει να παραμείνει συνεπής και στις τρέχουσες υποχρεώσεις του.

Το επόμενο πρακτικό βήμα για τους ενδιαφερόμενους είναι ο έλεγχος της εικόνας τους σε myAADE και ΚΕΑΟ, ώστε να διαπιστώσουν αν έχουν μόνο παλαιές αρρύθμιστες οφειλές έως 31.12.2023 ή αν εμφανίζονται και μεταγενέστερα χρέη. Για τη δεύτερη κατηγορία, η τακτοποίηση των νεότερων υποχρεώσεων θα προηγηθεί της αίτησης για τις 72 δόσεις.