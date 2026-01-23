ΑΑΔΕ: Αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών για όσους επλήγησαν από τις πλημμύρες του Νοεμβρίου

Ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πιστοποιηθεί ως πληγέντες από τις πλημμύρες και κατολισθήσεις του Νοεμβρίου 2025 δίνει νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, καθώς ορίζει την αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η ρύθμιση της ΑΑΔΕ αφορά οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ, στο ΚΕΜΕΦ ή στα ΚΕΒΕΙΣ και ήταν ληξιπρόθεσμες στις ημερομηνίες αναφοράς που ορίζει η απόφαση, ανά περίπτωση από 18.11.2025 έως 27.11.2025. Για τις οφειλές αυτές αναστέλλεται η πληρωμή μέχρι και τον Μάιο 2026, με διαφορετική καταληκτική ημερομηνία ανά περιοχή, ενδεικτικά 19.05.2026, 20.05.2026, 21.05.2026, 22.05.2026 και 29.05.2026.

Το μέτρο εφαρμόζεται σε περιοχές που εκτείνονται σε Περιφέρειες Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Αττικής, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Κρήτης.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται, αφενός, φυσικά πρόσωπα για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο ένταξης σε σχήματα στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και, αφετέρου, επιχειρήσεις που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας και εντάσσονται στο πλαίσιο κρατικής αρωγής προς πληττόμενες επιχειρήσεις.

Η ενεργοποίηση γίνεται με αποστολή των στοιχείων στη ΓΔΗΛΕΔ της ΑΑΔΕ από τη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, για δικαιούχους με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της απόφασης.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι ποσά που αποδόθηκαν από αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη των οφειλών, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των επιμέρους διατάξεων έως τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιστρέφονται στον δικαιούχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Αντίθετα, ποσά που έχουν καταβληθεί ή συμψηφισθεί ή παρακρατηθεί μέσω απόδοσης αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής δεν επιστρέφονται. Σε αρκετές περιπτώσεις προβλέπεται και αναδρομική ισχύς από την αντίστοιχη ημερομηνία του Νοεμβρίου 2025, όπως ορίζεται ανά άρθρο και περιοχή.

Οι περιοχές ανά καταληκτική ημερομηνία αναστολής (μέχρι και):

19.5.2026

Δήμος Σουλίου (Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δημοτικές Ενότητες Γράμμου, Νεστορίου και Ακριτών του Δήμου Νεστορίου (Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Δήμος Καστοριάς (Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Δήμος Άργους Ορεστικού (Π.Ε. Καστοριάς, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

20.5.2026

Δημοτικές Κοινότητες Γρατινής, Κάλχα, Σιδηράδων και Στυλαρίου της Δ.Ε. Κομοτηνής, Δήμος Κομοτηνής (Π.Ε. Ροδόπης, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)

Δήμος Κόνιτσας (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Ζαγορίου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Φιλιατών (Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου), με εξαιρέσεις: εκτός της Δ.Κ. Σαγιάδας (Δ.Ε. Σαγιάδας) και εκτός των Δ.Κ. Πλαίσιο, Φιλιάτες, Φανερωμένη, Ριζό, Μαλούνιο και Ξεχώρι (Δ.Ε. Φιλιατών)

21.5.2026

Δήμος Μετσόβου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Ηγουμενίτσας (Π.Ε. Θεσπρωτίας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Αχιλλείου, Βροντερού και Λαιμού της Δ.Ε. Πρεσπών, Δήμος Πρεσπών (Π.Ε. Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

Δήμος Κεντρικών Τζουμέρκων (Π.Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Μετεώρων (Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρεια Θεσσαλίας)

Δήμος Ιωαννιτών (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Νικολάου Σκουφά (Π.Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Αρταίων (Π.Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Δωδώνης (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Γεωργίου Καραϊσκάκη (Π.Ε. Άρτας, Περιφέρεια Ηπείρου)

Δήμος Πωγωνίου (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

22.5.2026

Δήμος Βορείων Τζουμέρκων (Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρεια Ηπείρου)

29.5.2026