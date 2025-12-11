ΑΑΔΕ: Όλοι οι φόροι που πρέπει να πληρώσουμε μέχρι τέλος του 2025

Περίπου 6,6 δισ. ευρώ σε συνολικά έσοδα προβλέπονται για τον Δεκέμβριο από τον φετινό προϋπολογισμό, μεγάλο μέρος των οποίων σχετίζεται με υποχρεώσεις όπως ο φόρος εισοδήματος της ΑΑΔΕ, ο ΕΝΦΙΑ και τα τέλη κυκλοφορίας, τα οποία καλούνται να τακτοποιηθούν μέχρι το τέλος του μήνα από εκατομμύρια φορολογουμένους

Πιο αναλυτικά, θα πρέπει να πληρωθεί η 10η δόση του ΕΝΦΙΑ 2025, η 6η δόση του φόρου εισοδήματος της ΑΑΔΕ, αλλά και ο βαρύς λογαριασμός (1,2 δισ. ευρώ) των τελών κυκλοφορίας του 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την Πρωτοχρονιά θα επιβάλλονται πρόστιμα ανάλογα με το χρόνο εξόφλησης των τελών. Συγκεκριμένα προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026,

50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2026, και:

100% των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση εξόφλησης από την 1η Μαρτίου 2026 και μετέπειτα ή μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας έτους 2026.

Οι φορολογούμενοι που έχουν ρυθμίσει χρέη πρέπει να πληρώσουν τη δόση ή τις δόσεις του διακανονισμού.

Πριν την εκπνοή του 2025 χιλιάδες φορολογούμενοι θα πρέπει να κλείσουν και άλλες εκκρεμότητες για να μην επιβαρυνθούν με πρόστιμα και έξτρα φόρους ή για να μη χάσουν ενισχύσεις όπως αυτή της επιστροφής ενοικίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συγκεκριμένα, οι δικαιούχοι της επιστροφής ενός ενοικίου που δεν βρήκαν χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό ή έλαβαν μικρότερο ποσό από αυτό που περίμεναν έχουν δεύτερη ευκαιρία να υποβάλουν τροποποιητική φορολογική δήλωση, χωρίς πρόστιμα, προκειμένου να εισπράξουν την ενίσχυση. Μάλιστα όσοι υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι αύριο Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου θα πληρωθούν μέχρι τέλος του μήνα, ενώ όσες τροποποιητικές δηλώσεις κατατεθούν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου θα αποπληρωθούν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2026.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι που δεν έχουν δηλώσει IBAN στην ΑΑΔΕ καλούνται να το πράξουν άμεσα ώστε να ολοκληρωθεί η καταβολή.

Όσοι απέκτησαν φέτος περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα) και κινδυνεύουν να πιαστούν στην παγίδα των τεκμηρίων έχουν τη δυνατότητα να αποφύγουν την πληρωμή έξτρα φόρου υποβάλλοντας δηλώσεις για χρηματικές γονικές παροχές και δωρεές.

Μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, συνταξιούχοι και άλλες κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι εισέπραξαν μέσα στο 2024 αναδρομικά ανεξάρτητα από το χρόνο που ανάγονται θα πρέπει να υποβάλλουν έως την 31η Δεκεμβρίου 2025 τροποποιητικές δηλώσεις. H τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Ο υπόχρεος μπαίνει στον λογαριασμό του στην ψηφιακή πύλη myAADE και επιλέγει τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξε το 2024. Για παράδειγμα για τα αναδρομικά που αφορούν το φορολογικό έτος 2021 θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2022. Αμέσως μετά την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου, ο οποίος πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2026.

Μέχρι τέλος του έτους θα πρέπει οι κληρονόμοι να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις φορολογούμενων που απεβίωσαν το 2024. Η διαδικασία υποβολής αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος αποβιωσάντων φορολογικού έτους 2024, από τους νόμιμους κληρονόμους τους (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), γίνεται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > Δήλωση ΦΕΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3). Η ψηφιακή υποβολή των δηλώσεων προϋποθέτει να έχει ήδη ενημερωθεί το φορολογικό μητρώο με την ημερομηνία θανάτου του αποβιώσαντος και τα στοιχεία των νόμιμων κληρονόμων του (με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια, για την παραλαβή της δήλωσης, υπηρεσία της ΑΑΔΕ).

Δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού: Όσοι κατά το προηγούμενο έτος μετέφεραν την κατοικία τους στο εξωτερικό θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογική δήλωση μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025.

Δήλωση ακινησίας οχημάτων: Η ψηφιακή κατάθεση πινακίδων οχημάτων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCar της ΑΑΔΕ έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αξίζει να σημειωθεί ότι συνολικά το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα βγουν από τις τσέπες των φορολογουμένων τουλάχιστον 18,7 δισ. ευρώ, με βάση τους στόχους του προϋπολογισμού, ο οποίος συνολικά για εφέτος προβλέπει έσοδα τουλάχιστον 69,3 δισ. ευρώ.