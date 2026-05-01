Τιμολόγια ρεύματος: Συγκράτηση τιμών τον Μάιο με οδηγό τη ΔΕΗ 

H υψηλή διείσδυση των ΑΠΕ συγκράτησε τις τιμές χονδρικής στα τιμολόγια ρεύματος
ΔΕΗ-ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ
«Πατώντας» πάνω στις σταθερές τιμές της ΔΕΗ στα τιμολόγια ρεύματος του Μαΐου, παρά τη διεθνή αβεβαιότητα στην αγορά ενέργειας, η εικόνα από την αγορά ηλεκτρονικής ενέργειας δείχνει ότι θα υπάρξει συγκράτηση τιμών στον τελευταίο μήνα της άνοιξης.

Η σταθερότητα στα τιμολόγια της ΔΕΗ για το Μάιο, που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη (30.5.2026), αντικατοπτρίζει την υψηλή διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που συγκράτησε τις τιμές χονδρικής στα τιμολόγια ρεύματος, αλλά και την εκπτωτική πολιτική της ΔΕΗ και άλλων προμηθευτών που συνεχίζεται και τον τρέχοντα μήνα.

Τους τελευταίους μήνες, παρά τις μεγάλες δυσκολίες που έχουν προκύψει από τον πόλεμο στο Ιράν και τη σημαντική άνοδο στην τιμή του φυσικού αερίου, η εικόνα από την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας  δείχνει ότι οι τιμές χονδρικής παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες:

  • Τον Απρίλιο μέχρι στιγμής η μέση τιμή κυμαίνεται στα 100 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
  • Το Μάρτιο η τιμή ήταν 95 ευρώ ανά μεγαβατώρα.
  • Στο διάστημα Οκτωβρίου – Ιανουαρίου κυμάνθηκε μεταξύ 106 και 110 ευρώ και πέρυσι το Μάρτιο ήταν 106 ευρώ.

Αιτίες για τη συγκράτηση των τιμών είναι η αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες της εποχής (υψηλή παραγωγή από ανανεώσιμες και χαμηλή ζήτηση) και η αυτοσυγκράτηση της πλειονότητας των προμηθευτών κατά τον καθορισμό της τιμολογιακής τους πολιτικής.

Σε επίπεδο λιανικής η κυριότερη εξέλιξη είναι η στροφή των καταναλωτών στα λεγόμενα «μπλε» τιμολόγια, με σταθερή τιμή, που ενισχύθηκε το 2025. Στο τέλος του 2025, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πάνω από 1,65 εκατ. μετρητές είχαν ενταχθεί σε σταθερά τιμολόγια, έναντι 867 χιλιάδων τον Ιανουάριο εξασφαλίζοντας έτσι προστασία από τις όποιες ανατιμητικές τάσεις ήθελε προκύψουν.

Φαίνεται πως ο συνδυασμός της εικόνας χονδρικής και λιανικής, αποτελεί τον λόγο για τον οποίο μέχρι τώρα δεν έχει τεθεί στα σοβαρά το ζήτημα επιδότησης των λογαριασμών ρεύματος, όπως είχε γίνει κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που είχε προκύψει από τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, όταν οι τιμές είχαν φθάσει σε πολύ υψηλότερα επίπεδα.

