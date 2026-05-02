Κοινωνικός Τουρισμός: Τέλος αύριο για τις αιτήσεις – Έως 10 Μαΐου οι πάροχοι

Ο Μάιος ξεκινά με την καταληκτική ημερομηνία για τον κοινωνικό τουρισμό του 2026, καθώς οι αιτήσεις για τους δικαιούχους του νέου προγράμματος της ΔΥΠΑ λήγουν, κατόπιν παράτασης, την Κυριακή 03.05.2026 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό υποβάλλονται μέσω gov.gr και αφορούν εργαζόμενους και ανέργους που θέλουν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027. Το ενδιαφέρον είναι ήδη αυξημένο, καθώς οι αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τις 350.000, γεγονός που δείχνει ότι η ζήτηση για επιδοτούμενες διακοπές παραμένει ιδιαίτερα υψηλή.

Το πρόγραμμα παρέχει επιταγές κοινωνικού τουρισμού, με τις οποίες οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα που συμμετέχουν στο Μητρώο Παρόχων. Παράλληλα, προβλέπεται συμμετοχή ακτοπλοϊκών εταιρειών, ώστε να καλύπτεται μέρος του κόστους μετακίνησης όπου αυτό προβλέπεται από τους όρους του προγράμματος.

Για τους δικαιούχους, το κρίσιμο είναι να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση μέσα στην προθεσμία. Μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας ακολουθεί η επεξεργασία των αιτήσεων, η ανάρτηση προσωρινών πινάκων και, όπου προβλέπεται, η διαδικασία των ενστάσεων. Επομένως, όσοι ενδιαφέρονται δεν πρέπει να μείνουν μόνο στην υποβολή της αίτησης, αλλά να παρακολουθούν και τα επόμενα στάδια.

Διορία και για τους παρόχους

Η διαδικασία έχει και δεύτερη πλευρά, καθώς στον Μάιο τρέχει ξεχωριστή προθεσμία για τις επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα τουριστικά καταλύματα και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 10.05.2026. Όσοι πάροχοι είχαν συμμετάσχει στο προηγούμενο πρόγραμμα εντάσσονται αυτόματα, εφόσον επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους.

Η μεγάλη συμμετοχή σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα και μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, ειδικά αν θέλουν να βρουν διαθεσιμότητα σε δημοφιλείς προορισμούς ή σε περιόδους υψηλής ζήτησης.