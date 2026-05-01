e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών – Αναλυτικά οι πληρωμές από 4 έως 8 Μάϊου

Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 107.160 δικαιούχων, από τη Δευτέρα (4.5.2026) έως την Παρασκευή (8.5.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι καταβολές των ποσών θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
- Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.