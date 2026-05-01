Συμβαίνει τώρα:
Χρηστικά

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών – Αναλυτικά οι πληρωμές από 4 έως 8 Μάϊου

Θα δοθούν 91.703.000 ευρώ σε 107.160 δικαιούχους
Το χρηματικό ποσό των 91.703.000 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς  107.160 δικαιούχων, από τη Δευτέρα (4.5.2026) έως την Παρασκευή (8.5.2026), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε από τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ οι καταβολές των ποσών θα γίνουν με τον παρακάτω τρόπο:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 7 Μαΐου θα καταβληθούν 14.703.000 ευρώ σε 30.710 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα.
  • Από τις 4 Μαΐου έως τις 8 Μαΐου θα καταβληθούν 22.000.000 ευρώ σε 950 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 24.000.000 ευρώ σε 40.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 13.000.000 ευρώ σε 18.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 18.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Χρηστικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
REUTERS
Newsit logo
Newsit logo