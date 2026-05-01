Αστικές συγκοινωνίες: Οι διαγωνισμοί και οι επενδύσεις στο στόλο με ορίζοντα το 2035

Σε διαδικασία «αλλαγής σελίδας» βρίσκονται οι αστικές συγκοινωνίες της χώρας, καθώς μέσα στα επόμενα χρόνια τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ αλλά και ο υπόλοιπος στόλος θα εκσυγχρονιστούν.

Συγκεκριμένα, μέσα από τις επενδύσεις και το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού για τις αστικές συγκοινωνίες, η διοίκηση της ΟΣΥ εκτιμάται πως στα τέλη του 2027, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που θα κυκλοφορούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής αναμένεται να είναι 100% σύγχρονα και τεχνολογικά άρτια.

Θα βρίσκονται στους δρόμους περίπου 1100 ολοκαίνουργια οχήματα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πλήρως προσβάσιμα και για τους ανθρώπους με αναπηρία, προκειμένου οι αστικές συγκοινωνίες να έχουν καθολική πρόσβαση

Στους επόμενους μήνες, αναμένεται να «τρέξουν» διαγωνισμοί εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για τα εξής:

-79 ηλεκτρικά λεωφορεία και 38 τρόλεϊ IMC μέσω του ΕΣΠΑ, μ ε αρχικό προϋπολογισμό περί τα 100 εκατ. ευρώ .

. -50 λεωφορεία υδρογόνου κυψελών καυσίμου (FCEV) μέσω του Modernization Fund, με αρχικό προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ και με τη δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου,

και με τη δημιουργία πρατηρίου υδρογόνου, -100 επιπλέον ηλεκτρικά λεωφορεία μέσω του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, με αρχικό προϋπολογισμό περί τα 100 εκατ. ευρώ .

. -Σχεδιάζεται η μίσθωση 120 ηλεκτρικών λεωφορείων για την περίοδο 2027 – 2037.

Αύξηση σε στόλο και σε οδηγούς

Στόχος είναι μέχρι το 2035 ο στόλος να φτάσει τα 2.000 νέα οχήματα, ενώ σήμερα ανέρχεται σε περίπου 1.540 οχήματα, εκ των οποίων περίπου 980 κυκλοφορούν καθημερινά, ώστε να διευρυνθεί, σε συνδυασμό με τα μέσα σταθερής τροχιάς, το μερίδιο των μετακινήσεων με μέσα μαζικής μεταφοράς στο 40%, προσεγγίζοντας τα επίπεδα της περιόδου των Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο αριθμός των λεωφορείων σε κυκλοφορία έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το 2020, καθημερινά δρομολογούνται περίπου 1.000 οχήματα της ΟΣΥ και 200 της Κοινοπραξίας Συγκοινωνιών Αττικής (ιδιωτικά ΚΤΕΛ).

Βασικός στόχος όπως δηλώνει η διοίκηση της ΟΣΥ είναι η ενίσχυση της συχνότητας και της αξιοπιστίας των δρομολογίων και η αύξηση της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς .

Πρόσφατα ανακοινώθηκε και η ενίσχυση των υπηρεσιών για άτομα με αναπηρία, με την αύξηση των ειδικών οχημάτων από 3 σε 10. Η αναβάθμιση αυτή επιτρέπει την εξυπηρέτηση περισσότερων πολιτών, με δυνατότητα προγραμματισμού μετακινήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πλέον θα μπορεί να εξυπηρετεί 6.000 πολίτες ετησίως, έναντι περίπου 3.000 μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, από τα 5.500 δρομολόγια η συχνότητα θα φτάσει στα 12.000, διπλασιάζοντας ουσιαστικά τον αριθμό των εξυπηρετούμενων επιβατών. Πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει και η μετάβαση από τον παραδοσιακό τηλεφωνικό προγραμματισμό, σε ένα σύγχρονο σύστημα e-Booking, μέσω μιας νέας ψηφιακής πλατφόρμας και ειδικού app.

Ταυτόχρονα με την ανανέωση του στόλου, συνεχίζεται και η πρακτική της ανάθεσης λεωφορειακών γραμμών σε ιδιώτες, με νέο διαγωνισμό του ΟΑΣΑ ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ που θα αφορά 12 – 13 επιπλέον γραμμές. Υπενθυμίζεται ότι ήδη περίπου 74 γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική εκτελούνται από ιδιώτες, μέσω σχετικής σύμβασης.

Ως προς το θέμα των οδηγών, σήμερα υπηρετούν περίπου 2.750 οδηγοί, ενώ οι ανάγκες είναι αυξημένες κατά περίπου 600 άτομα, γεγονός που οδηγεί – ανά περιπτώσεις – σε ακυρώσεις ή αραιώσεις δρομολογίων.

Στόχος της διοίκησης της ΟΣΥ είναι ο αριθμός τους να φτάσει τους 3.200 έως το τέλος του 2026, ώστε να καλύπτεται πλήρως το πρόγραμμα δρομολογίων που αναθέτει στην εταιρεία ο ΟΑΣΑ. Εξετάζονται κίνητρα όπως μπόνους ενεργού οδηγού ύψους 150 ευρώ, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό το επάγγελμα με τον μισθό να κυμαίνεται μεταξύ 1.650 με 1.700 ευρώ το μήνα.