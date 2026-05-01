Έκπτωση στον φόρο, ενισχύσεις και τουρισμός: Τι περιλαμβάνει το «παράθυρο» του Μαΐου

Τελευταία ευκαιρία για έκπτωση στον φόρο για όσους υποβάλλουν νωρίς τη φορολογική τους δήλωση, αλλά και ενισχύσεις που ανοίγουν για λίγες ημέρες σε δικαιούχους προγραμμάτων διακοπών, νησιωτικών pass και αγρότες, περιλαμβάνει η ατζέντα του Μαΐου.

Το ημερολόγιο του μήνα δεν έχει μόνο τις πάγιες υποχρεώσεις και τα μηνιαία χρονικά ορόσημα καθώς ένα «στενό» παράθυρο αιτήσεων για τον φόρο εισοδήματος κλείνει τον Μάιο, καθώς και ενισχύσεις σε μορφή pass και voucher που θα επιτρέψουν σε χιλιάδες Έλληνες να πάνε διακοπές το καλοκαίρι.

Το πρώτο χρονικά ορόσημο αφορά τον Κοινωνικό Τουρισμό της ΔΥΠΑ, καθώς η προθεσμία για τις αιτήσεις των δικαιούχων παρατάθηκε έως την Κυριακή 03.05.2026 και ώρα 23:59. Το πρόγραμμα αφορά 300.000 επιταγές και έχει προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ, ενώ οι αιτήσεις είχαν ήδη ξεπεράσει τις 340.000, δείχνοντας την αυξημένη ζήτηση για επιδοτούμενες διακοπές.

Η διαδικασία δεν αφορά μόνο τους δικαιούχους. Τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν περιθώριο έως τις 10.05.2026 για να δηλώσουν συμμετοχή στο μητρώο παρόχων. Η προθεσμία έχει πρακτική σημασία, καθώς από τη συμμετοχή των παρόχων και τη γεωγραφική τους κάλυψη θα εξαρτηθούν οι επιλογές που θα έχουν στη διάθεσή τους όσοι λάβουν επιταγή.

Το νέο πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού αρχίζει στις 18.05.2026 και θα παραμείνει ενεργό έως τις 17.06.2027. Η διάρκεια των 13 μηνών δίνει στους δικαιούχους τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν την επιταγή όχι μόνο μέσα στη θερινή περίοδο, αλλά και σε μεταγενέστερο χρόνο, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των παρόχων.

Στις 04.05.2026 λήγει η παράταση για την ηλεκτρονική υποβολή των ετήσιων καταστάσεων πόθεν έσχες έτους 2026, χρήση 2025, από τους φορείς υπόχρεων. Η ημερομηνία δεν αφορά απευθείας το σύνολο των πολιτών, αλλά τους φορείς που πρέπει να καταχωρίσουν τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλουν Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωση Οικονομικών Συμφερόντων.

Το πιο μαζικό φορολογικό ορόσημο του μήνα είναι η 15.05.2026. Μέχρι τότε οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025 μπορούν να κατοχυρώσουν την υψηλότερη έκπτωση, η οποία φτάνει στο 4%, εφόσον εξοφλήσουν εφάπαξ το ποσό έως την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης, δηλαδή έως τις 31.07.2026.

Η ημερομηνία έχει άμεσο οικονομικό αποτέλεσμα για όσους έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό και μπορούν να προχωρήσουν σε εφάπαξ εξόφληση. Για δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τις 15.05.2026 και έως τις 15.06.2026, η έκπτωση πέφτει στο 3%, ενώ για δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 15.07.2026 περιορίζεται στο 2%.

Από τις 14.05.2026 έως τις 18.05.2026 ανοίγει και η διαδικασία αιτήσεων για τα Chios Pass 2026 και Kythira Pass 2026. Η πρώτη φάση χρήσης αφορά το δίμηνο Μαΐου – Ιουνίου 2026, με 3.000 άυλες ψηφιακές κάρτες για τη Χίο και 3.600 για τα Κύθηρα.

Η οικονομική στήριξη ανέρχεται σε 300 ευρώ για τη Χίο και 250 ευρώ για τα Κύθηρα. Οι δικαιούχοι αναδεικνύονται κατόπιν κλήρωσης, ενώ οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για δαπάνες που συνδέονται με διαμονή, εστίαση και μετακινήσεις στους συγκεκριμένους προορισμούς.

Στην αναμονή οι αγρότες

Στο αγροτικό πεδίο, ο Μάιος παραμένει μήνας αναμονής για την επιδότηση 15% στα λιπάσματα. Το μέτρο έχει παραταθεί για αγορές που πραγματοποιούνται από 15.03.2026 έως 31.08.2026, ωστόσο η πλατφόρμα δεν αναμένεται να ενεργοποιηθεί πριν από τον Ιούνιο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες ο Μάιος είναι ο μήνας ολοκλήρωσής της.



Έτσι, οι παραγωγοί που αγοράζουν λιπάσματα μέσα στον μήνα καταβάλλουν κανονικά το σύνολο της δαπάνης και θα περιμένουν την ενεργοποίηση της διαδικασίας για την επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στην επιδότηση.