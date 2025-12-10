Συμβαίνει τώρα:
ΑΑΔΕ: Παράταση έως τις 1.5.2026 για την έναρξη της Α’ φάσης ψηφιακού δελτίου αποστολής για τους ελαιοπαραγωγούς

Η νέα ημερομηνία που ανακοίνωσε το υπουργείο και η ΑΑΔΕ διευκολύνει τους ελαιοπαραγωγούς – αγρότες που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, προσφέροντάς τους περισσότερο χρόνο προετοιμασίας
REUTERS
REUTERS / Aziz Taher

Παράταση έως την 1η Μαΐου 2026 δόθηκε από το υπουργείο Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την έναρξη της Α’ φάσης εφαρμογής του μέτρου ψηφιακής έκδοσης δελτίων αποστολής διακίνησης ελαιοκάρπου από τους ελαιώνες προς τα ελαιοτριβεία.

Ειδικότερα, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Γιώργου Κώτσηρα, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, η παράταση για τους ελαιοπαραγωγούς – αγρότες παρέχεται υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • τα ελαιοτριβεία θα εκδίδουν δελτίο ποσοτικής παραλαβής κατά την παραλαβή του ελαιοκάρπου,
  • οι ωφελούμενοι ελαιοπαραγωγοί – αγρότες δεν ανήκουν στις υπόχρεες οντότητες της πρώτης περιόδου εφαρμογής της υποχρέωσης ψηφιακής παρακολούθησης διακίνησης αποθεμάτων (αγρότες με ακαθάριστα έσοδα μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ για το φορολογικό 2022). Σε διαφορετική περίπτωση, οι εν λόγω επιχειρήσεις θεωρούνται ότι έχουν τη δυνατότητα απρόσκοπτης προσαρμογής στο ψηφιακό πλαίσιο.

Στρατηγικός στόχος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ παραμένει η ενίσχυση της ιχνηλασιμότητας και της διαφάνειας στη διακίνηση ελαιοκάρπου και ελαιολάδου, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι η παραγωγική διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα.

