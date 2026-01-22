ΑΑΔΕ: Πέμπτη δόση ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου – Πληρωμές σε 57,4 χιλ. δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε σήμερα (22.1.2026) από την ΑΑΔΕ η καταβολή της πέμπτης δόσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) αγροτικού πετρελαίου για το 2025 σε 57,4 χιλ. δικαιούχους.

Συγκεκριμένα, η καταβολή του ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου αφορά τους δικαιούχους για τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στα συστήματα myDATA και eSend της ΑΑΔΕ, για το διάστημα από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Το ποσό που καταβλήθηκε ανέρχεται σε 7,65 εκατ. ευρώ. Εκτός πληρωμής έμειναν 726 ΑΦΜ, καθώς δεν είχε δηλωθεί λογαριασμός ΙΒΑΝ.

Συνολικά έως σήμερα, στο πλαίσιο της επιστροφής ΕΦΚ για το έτος 2025, έχουν καταβληθεί 86,46 εκατ. ευρώ σε 122,5 χιλ. πολίτες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 17 Δεκεμβρίου 2025 είναι διαθέσιμη η ειδική εφαρμογή «Επιστροφή ΕΦΚ Αγροτών 2025» στην ψηφιακή πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ. Μέσω της εφαρμογής, οι αγρότες μπορούν να δουν αναλυτικά τα τιμολόγια καυσίμων (diesel κίνησης) που έχουν ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της επιστροφής ΕΦΚ.

Επιπλέον, στην ενότητα «Πληρωμές Λίτρων Αγορών Πετρελαίου Κίνησης» εμφανίζονται, για κάθε περίοδο πληρωμής, τα ποσά που έχουν καταβληθεί καθώς και τα αντίστοιχα λίτρα πετρελαίου.