ΑΑΔΕ: Ψηφιακά μέσω myPROPERTY οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ από 5 Ιανουαρίου 2026

Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η πιο αποτελεσματική κατανομή των εργασιών στις υπηρεσίες
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, θα υποβάλλονται από τις 5 Ιανουαρίου 2026 οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1191/2025 και Α.1192/2025), η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, καθώς εντάσσονται νέες κατηγορίες δηλώσεων στο myPROPERTY. Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η πιο αποτελεσματική κατανομή των εργασιών στις υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά τροποποιητικές δηλώσεις για:

  • Σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών,
  • Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY,στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές >myPROPERTY(συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

  • Αρχική Δήλωση: Η αρχική δήλωση ΦΜΑ πρέπει να έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY ή myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.
  • Μη Υπογραφή Συμβολαίου: Δεν πρέπει να έχει συνταχθεί ακόμα το σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο της σύστασης, τροποποίησης σύστασης ή κατάργησης των ιδιοκτησιών.

