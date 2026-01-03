ΑΑΔΕ: Ψηφιακά μέσω myPROPERTY οι τροποποιητικές δηλώσεις ΦΜΑ από 5 Ιανουαρίου 2026

Ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY της ΑΑΔΕ, θα υποβάλλονται από τις 5 Ιανουαρίου 2026 οι εμπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικών πράξεων σύστασης, τροποποίησης ή κατάργησης οριζόντιων και κάθετων ιδιοκτησιών.

Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Α.1191/2025 και Α.1192/2025), η διαδικασία απλοποιείται περαιτέρω, καθώς εντάσσονται νέες κατηγορίες δηλώσεων στο myPROPERTY. Στόχος είναι η ταχύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων και η πιο αποτελεσματική κατανομή των εργασιών στις υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, η νέα ψηφιακή διαδικασία αφορά τροποποιητικές δηλώσεις για:

Σύσταση οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών ,

, Τροποποίηση σύστασης ή κατάργηση σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών.

Η υποβολή των δηλώσεων αυτών πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY,στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές >myPROPERTY(συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων myPROPERTY μέσω ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ), ενισχύοντας τη διαφάνεια και μειώνοντας τη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: