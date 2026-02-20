ΑΑΔΕ: «Σκανάρισμα» της τελευταίας πενταετίας θα αφορά το 80% των ελέγχων του 2026 – Κριτήριο η εισπραξιμότητα των υποθέσεων

Ψηφιακή βαθμολόγηση των υποθέσεων ώστε να μπαίνουν πρώτες στη σειρά εκείνες που δείχνουν μεγαλύτερη παραβατικότητα και έχουν αυξημένη πιθανότητα είσπραξης προβλέπει νέα απόφαση για τον τρόπο επιλογής των φορολογικών ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) μέσα στο 2026.

Στην πράξη, η ΑΑΔΕ θα συγκεντρώνει στοιχεία από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης, θα αξιολογεί το ρίσκο κάθε υπόθεσης και θα περνά στις ελεγκτικές υπηρεσίες κατάλογο με τις υποθέσεις που πρέπει να προηγηθούν στη σειρά των ελέγχων. Ο στόχος είναι οι διαθέσιμοι ελεγκτικοί πόροι να πηγαίνουν κατά προτεραιότητα εκεί όπου υπάρχουν πιο ισχυρές ενδείξεις παραβάσεων, αλλά και μεγαλύτερη προοπτική να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν δημόσια έσοδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόφαση θέτει επίσης καθαρό πλαίσιο για το πόσο «πίσω» θα γυρίζουν οι έλεγχοι. Τουλάχιστον 80% των υποθέσεων που θα ανοίξουν μέσα στο 2026 θα αφορούν τα τελευταία πέντε χρόνια, ενώ τουλάχιστον 75% θα εστιάζει καταρχήν στα τελευταία τρία χρόνια για τα οποία έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης. Παράλληλα, για μέρος των ελέγχων αυτής του πλαισίου προβλέπεται δυνατότητα επέκτασης και σε δύο παλαιότερα έτη, όταν το επιβάλλουν τα χαρακτηριστικά της υπόθεσης.

Προτεραιοποίηση κατ’ επιλογή των προϊσταμένων

Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι οι προϊστάμενοι των ελεγκτικών υπηρεσιών θα μπορούν να «ανεβάζουν» στη σειρά προτεραιότητας και λίγες επιπλέον υποθέσεις που δεν βγήκαν ψηλά στη βαθμολόγηση, όταν έχουν στα χέρια τους πληροφορίες που δικαιολογούν άμεση παρέμβαση.

Η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται με αιτιολόγηση και μέσα σε 10 ημέρες από τη στιγμή που ανεβαίνει ο κατάλογος των προτεραιοποιημένων υποθέσεων, ενώ το «περιθώριο» αυτών των παρεμβάσεων δεν μπορεί να ξεπερνά το 3% ανά κατηγορία υποθέσεων.

Η απόφαση προβλέπει ακόμη ότι, ανεξάρτητα από τη σειρά που θα βγάλει η ψηφιακή αξιολόγηση, θα ολοκληρώνονται άμεσα ορισμένες κατηγορίες ελέγχων, όπως υποθέσεις που έρχονται από ελεγκτικές εκθέσεις και έρευνες, υποθέσεις που συνδέονται με σοβαρές ενδείξεις οικονομικού εγκλήματος, υποθέσεις επιστροφών φόρων, αλλά και υποθέσεις που «τρέχουν» ήδη και βρίσκονται στο στάδιο των διαπιστώσεων. Αν, τέλος, καλυφθούν οι στόχοι του ετήσιου σχεδίου, υπάρχει δυνατότητα να προχωρούν και πρόσθετοι έλεγχοι από τη «δεξαμενή» των ήδη αξιολογημένων υποθέσεων.