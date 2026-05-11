Ανακαινίζω 2026: Νέο πρόγραμμα με επιδότηση έως 95% για ανακαινίσεις κατοικιών

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο προβλέπει επιδοτήσεις για την ανακαίνιση και επαναδιάθεση στην αγορά έως και 20.000 κλειστών κατοικιών.

Το συνολικό ποσό των επιδοτήσεων για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ και επιχειρεί να ενισχύσει την προσφορά κατοικιών, δίνοντας κίνητρα στους ιδιοκτήτες να ανακαινίσουν κλειστά ακίνητα. Αναμένεται να επιστρέψουν στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτες.

Η κρατική ενίσχυση για τους δικαιούχους του προγράμματος ανέρχεται αρχικά, σε ποσοστό 70% με 80%, με δυνατότητα προσαύξησης ανάλογα με κοινωνικά και γεωγραφικά κριτήρια. Για κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 75% έως 85%, ενώ για νέους έως 25 ετών (με πιθανή επέκταση έως τα 35) προβλέπεται ενίσχυση έως 80% με 90%.

Για ειδικές κατηγορίες, όπως τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και άτομα με αναπηρία, η επιδότηση μπορεί να αγγίξει έως και το 95%, το οποίο αποτελεί και το ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Η ενίσχυση αντιστοιχεί έως και σε 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εισοδηματικά κριτήρια που προβλέπουν όριο 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για ζευγάρια, προσαυξανόμενα κατά 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Το «αγκάθι»

Με τις τιμές των οικοδομικών υλικών να έχουν ξεφύγει, καταγράφοντας αύξηση τους τελευταίους μήνες άνω του 25%, οι δικαιούχοι ενδέχεται να επιβαρυνθούν οικονομικά, περισσότερο απ΄ότι προβλέπεται αυτή τη στιγμή, ανάλογα και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή που προκαλούν ανατιμήσεις στα προϊόντα.

Το πρόγραμμα διαφοροποιείται από αντίστοιχες παρεμβάσεις, καθώς δεν ενισχύει τη ζήτηση για αγορά κατοικίας αλλά στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς ενοικιαζόμενων ακινήτων μέσω της ενεργοποίησης των κλειστών κατοικιών. Τα ακίνητα που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να είναι έως 120 τετραγωνικά μέτρα και να έχουν ανεγερθεί με οικοδομική άδεια έως το 1990.

Παράλληλα, προβλέπονται ρήτρες ώστε τα ανακαινισμένα ακίνητα να διατεθούν στην αγορά με ελεγχόμενα ενοίκια, αποτρέποντας φαινόμενα υπερκοστολόγησης.

Οι αιτήσεις αναμένεται να ανοίξουν μέσα στις επόμενες εβδομάδες, με την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης επιλεξιμότητας να προγραμματίζεται έως το τέλος του μήνα.