Μιχαηλίδου: 400 διαμερίσματα στα πρώτα 8 ακίνητα της κοινωνικής αντιπαροχής και μπαράζ αιτήσεων για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς»

Στα πρώτα 8 ακίνητα της ΔΥΠΑ, τα οποία περνούν στην αποκλειστική διαχείριση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, θα αξιοποιηθούν μέσω κοινωνικής αντιπαροχής και θα αποδώσουν 400 διαμερίσματα σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου.

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, μιλώντας σήμερα στον ΑΝΤ1 για τις συμβάσεις κοινωνικής αντιπαροχής εξήγησε ότι πρόκειται για ακίνητα σε Παιανία, Λάρισα, Πύργο και Καλαμάτα, τα οποία θα δημοπρατηθούν εντός του 2026. Από τα 400 διαμερίσματα που εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν, περίπου 130 θα διατεθούν σε ευάλωτους συμπολίτες μας, ενώ τα υπόλοιπα θα διατεθούν με όρους αγοράς.

Η υπουργός αναφέρθηκε επίσης στην κοινωνική αντιπαροχή, στις «Νταντάδες της Γειτονιάς» και στα προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ.

«Δημόσια γη που παρέμενε αναξιοποίητη για χρόνια μετατρέπεται σε κατοικίες, σε ευκαιρίες στέγασης και σε πραγματική στήριξη για ευάλωτα νοικοκυριά», τόνισε η Δόμνα Μιχαηλίδου και συνέδεσε την πρωτοβουλία αυτή με την αξιοποίηση ανενεργών στρατοπέδων, όπως το πρώην στρατόπεδο Ζιάκα στη Θεσσαλονίκη, όπου προβλέπεται η δημιουργία 1.034 κοινωνικών κατοικιών, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για περισσότερες από 2.300 κοινωνικές κατοικίες.

Μιλώντας για το πτόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», αναφέρθηκε στη μεγάλη ανταπόκριση από το άνοιγμα της πλατφόρμας για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών. Όπως είπε, μέσα σε δύο εβδομάδες έχουν καταγραφεί 10.000 αιτήσεις, ενώ 2.000 υποψήφιες επιμελήτριες και υποψήφιοι επιμελητές έχουν ήδη ολοκληρώσει το τρίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο.

Το πρόγραμμα αφορά βρέφη και νήπια από 2 μηνών έως 2,5 ετών και δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε επαγγελματίες φροντιστές, αλλά και σε πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, όπως γιαγιάδες και παππούδες, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σε περίπου δύο εβδομάδες, όπως σημείωσε η υπουργός, θα ανοίξει το Μητρώο και για τις μητέρες, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αντιστοίχισης με επιμελητές και επιμελήτριες.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή, με εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών, δικαιολογητικά και συγκεκριμένους ελέγχους. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, ενώ έχει ήδη προβλεφθεί συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και το ΕΚΑΒ για δωρεάν εκπαίδευση. Παράλληλα, απαιτούνται πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα αποκτούν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου.

Παρουσιάζοντας τα φετινά προγράμματα του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου 2026. Τα προγράμματα απευθύνονται συνολικά σε 32.000 δικαιούχους και περιλαμβάνουν κοινωνικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό και παιδικές κατασκηνώσεις.

Ειδικά για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, η διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και αφορά 1.200 παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών.