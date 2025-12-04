ΑΑΔΕ: Στο μικροσκόπιο 770 μεταβιβάσεις ακινήτων και γονικές παροχές

Στο μικροσκόπιο βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 770 υποθέσεις μεταβιβάσεων ακινήτων, με στόχο να διαπιστώσει αν οι φοροαπαλλαγές για πρώτη κατοικία, κληρονομιές και χρηματικές γονικές παροχές δόθηκαν πράγματι σε φορολογούμενους που πληρούν τα κριτήρια.

Στο πλαίσιο του επικαιροποιημένου επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ, ενεργοποιείται «κύμα» στοχευμένων ψηφιακών ελέγχων πάνω σε δηλώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας myProperty.

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, στο δείγμα των 770 υποθέσεων περιλαμβάνονται περίπου 270 περιπτώσεις μεταβίβασης πρώτης κατοικίας, 230 δηλώσεις κληρονομιάς και 270 δηλώσεις χρηματικών γονικών παροχών και δωρεών. Πρόκειται για φακέλους στους οποίους εφαρμόστηκαν υψηλά αφορολόγητα όρια – έως και 800.000 ευρώ στις γονικές παροχές και δωρεές – ή απαλλαγές φόρου μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας, με την ΑΑΔΕ να θέλει να βεβαιωθεί ότι δεν έγινε κατάχρηση των ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Οι δηλώσεις που «φωτογραφίζονται» έχουν εκκαθαριστεί αυτόματα από τη myProperty, όμως πλέον περνούν δεύτερο, πιο εντατικό έλεγχο. Οι ελεγκτικές υπηρεσίες διασταυρώνουν στοιχεία από το Ε9, τα δηλωθέντα εισοδήματα, την οικογενειακή κατάσταση, τυχόν προηγούμενες μεταβιβάσεις και το συνολικό ιστορικό ακίνητης περιουσίας των φορολογουμένων. Στόχος είναι να εντοπιστούν περιπτώσεις όπου δηλώθηκε αγορά πρώτης κατοικίας χωρίς να πληρούνται τα όρια επιφάνειας ή αξίας, ή όπου εμφανίζονται χρηματικές γονικές παροχές που δεν συμβαδίζουν με τη φορολογική εικόνα του δωρητή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μεταβιβάσεις που «κλείδωσαν» μεγάλες φοροαπαλλαγές σε περιοχές με υψηλές αντικειμενικές αξίες, καθώς και στις χρηματικές γονικές παροχές που έγιναν στο παρά πέντε, πριν από αλλαγές στον χάρτη των τιμών ζώνης ή σε άλλα φορολογικά κίνητρα. Μέσα από ανάλυση κινδύνου, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να ξεχωρίσει τις πραγματικά γνήσιες οικογενειακές ενισχύσεις από σχήματα τεχνητής μεταβίβασης περιουσίας που στήθηκαν μόνο και μόνο για να αποφευχθεί ο φόρος.

Για τους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στο δείγμα, το επόμενο βήμα θα είναι, ανάλογα με τα ευρήματα, η αποστολή ηλεκτρονικών ειδοποιήσεων για παροχή δικαιολογητικών ή διευκρινίσεων, η πρόσκληση για τροποποιητικές δηλώσεις ή, στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου με προσαυξήσεις και πρόστιμα. Όσοι όμως πληρούν τις προϋποθέσεις των απαλλαγών και έχουν τα δικαιολογητικά σε τάξη, δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ουσιαστικό πρόβλημα, πέρα από την υποχρέωση να απαντήσουν έγκαιρα στις κλήσεις της εφορίας.