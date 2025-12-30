ΑΑΔΕ: Υποχρεώσεις εισοδήματος – Πρόστιμο 2.500 ευρώ σε όποιο ευθυνόμενο πρόσωπο δεν εγγραφεί έγκαιρα

Τις υποχρεώσεις τους σχετικά με το εισόδημα και την εγγραφή στο Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων υπενθυμίζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στους φορείς του Δημοσίου Τομέα. Η ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου θα είναι διαθέσιμη από αύριο, 31 Δεκεμβρίου στις 13:00.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, για το φορολογικό έτος 2025, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να προχωρήσουν σε αρχική εγγραφή ή επικαιροποίηση στοιχείων για τα αρχεία εισοδήματος, με την προθεσμία να ξεκινά την Πέμπτη 1/01/2026 και να λήγει την Πέμπτη 15/01/2026.

Πότε δηλώνονται αλλαγές και ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα

Η καταχώριση μεταβολών στα ευθυνόμενα πρόσωπα των φορέων μπορεί να γίνει έως και την Παρασκευή 27/02/2026. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων στο Μητρώο, προβλέπονται πρόστιμα 2.500 ευρώ για τα ευθυνόμενα πρόσωπα.

Πώς γίνεται η είσοδος στην εφαρμογή

Οι υπόχρεοι εισέρχονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Μητρώο υπόχρεων υποβολής ετήσιου αρχείου εισοδημάτων.

Αποστολή αρχείων εισοδημάτων

Η προθεσμία αποστολής των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με στοιχεία αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερισμάτων, τόκων και δικαιωμάτων ξεκινά την Παρασκευή 16/01/2026 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 27/02/2026, σύμφωνα με την απόφαση Α.1195/2025 του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Γιατί είναι κρίσιμη η έγκαιρη εγγραφή

Στο Μητρώο εγγράφονται όλοι οι φορείς του Δημοσίου που έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν ετησίως στοιχεία εισοδημάτων στην ΑΑΔΕ. Η έγκαιρη συμμόρφωση είναι καθοριστική για τη διασταύρωση και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.