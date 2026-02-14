«Αγοράζω Σπίτι»: Οδηγός για σωστή επιλογή και ποιότητα νεόδμητου ακινήτου

Σημαντικά αυξάνονται οι τιμές των νεόδμητων ακινήτων, γεγονός που έχει μετατοπίσει τη συζήτηση γύρω από την αγορά κατοικίας και προς το ζήτημα της ποιότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι περιγραφές των ακινήτων συχνά χρησιμοποιούν γενικούς όρους χωρίς σαφές περιεχόμενο, δυσκολεύοντας τον αγοραστή να κατανοήσει τι περιλαμβάνει πραγματικά η επένδυσή του και ποια χαρακτηριστικά αντιστοιχούν στη τιμή που καλείται να πληρώσει για ένα νεόδμητο.

Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται όλο και πιο αναγκαίο να υπάρχει ένα πρακτικό σημείο αναφοράς: ένα εργαλείο που βοηθά τον υποψήφιο αγοραστή να αξιολογεί αν η τιμή είναι δίκαιη, αν ο εξοπλισμός ανταποκρίνεται στο κόστος και αν η έννοια της ποιοτικής ή πολυτελούς κατασκευής έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το ερώτημα τι είναι καλό να περιλαμβάνει ένα νεόδμητο διαμέρισμα στις αρχές του 2026 απαντάται στο βιβλίο «Αγοράζω Σπίτι» των Στράτου Παραδιά, προέδρου ΠΟΜΙΔΑ και επίτιμου προέδρου της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων και Ηλία Παπαγεωργιάδη, αναλυτή – επενδυτή (Εκδόσεις Καστανιώτη), που διαπραγματεύεται κάθε πτυχή της αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου.

Ειδικότερα η απάντηση στο συγκεκριμένο ζήτημα, για νεόδμητα ακίνητα με τιμή 4.000 – 4.500 ευρώ/ τμ δίνεται από έναν οδηγό προσδοκιών που περιλαμβάνεται στο βιβλίου και βασίζεται σε πολύμηνη συνεργασία του Ηλία Παπαγεωργιάδη με μηχανικούς, εργολάβους και μεσίτες. Οι συγγραφείς, συνομιλώντας μεταξύ τους, απευθύνονται σε πρώτο πρόσωπο στον υποψήφιο αγοραστή και καταγράφουν ποια χαρακτηριστικά θεωρούνται λογικά σε αυτό το επίπεδο τιμής. Αναφέρουν μεταξύ άλλων:

Κουφώματα

Δεν είναι λογικό να θεωρείται δεδομένο πως ένα νεόδμητο διαμέρισμα θα έχει καλά κουφώματα. Θα έπρεπε, αλλά δεν είναι αυτονόητο. Είναι σκόπιμο να ελεγχθεί το θέμα και να ζητηθεί σειρά πρόσφατης παραγωγής από μεγάλη και γνωστή εταιρεία. Ιδανικά, το κούφωμα είναι τριπλό, άθραυστο και αδιάρρηκτο. Εναλλακτικά, προτείνεται διαπραγμάτευση για νεότερη σειρά, κατά προτίμηση έως δύο ή τριών ετών. Το μέγεθος των κουφωμάτων επηρεάζει άμεσα το κόστος· όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια, τόσο υψηλότερη η τιμή.

Ενδοδαπέδια θέρμανση

Αναβαθμίζει ουσιαστικά την ποιότητα κατοίκησης. Σε ακίνητα με τιμές άνω των 4.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο θεωρείται πλέον αυτονόητη. Αποτελεί επιλογή χαμηλότερου λειτουργικού κόστους, ειδικά σε συνδυασμό με αντλία θερμότητας, και αναμένεται να χρησιμοποιούνται επώνυμα υλικά υψηλής ποιότητας.

Αντλία θερμότητας

Σημαντικό είναι να τοποθετείται η ίδια η αντλία και όχι μόνο η υποδομή. Συνιστάται επιλογή τουλάχιστον μεσαίας κατηγορίας κόστους. Ιδανικά συνδυάζεται με ηλιακό θερμοσίφωνα και φωτοβολταϊκά, για μέγιστη ενεργειακή απόδοση.

Fan Coil για ψύξη

Σε νεόδμητα διαμερίσματα προτιμώνται fan coil αντί για κλασικά κλιματιστικά. Οι σύγχρονες αντλίες θερμότητας καλύπτουν και ψύξη και θέρμανση, ενώ συνιστάται η επιλογή μοντέλων μεσαίας ποιότητας.

Δρύινα μονοσάνιδα πατώματα

Σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας προτιμώνται μονοσάνιδα έναντι τρισάνιδων. Η διαφορά ποιότητας γίνεται αντιληπτή μόνο με σύγκριση. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι κόλλες και ο τρόπος τοποθέτησης, καθώς επηρεάζουν την αντοχή και την αισθητική.

Κουζίνα

Σε ακίνητα αυτού του κόστους η κουζίνα αναμένεται να έχει αξία τουλάχιστον 6.000 ευρώ. Προτεραιότητα έχουν η πρακτικότητα και οι λειτουργικοί αυτοματισμοί. Συνιστάται ο έλεγχος του πραγματικού κόστους και η σύγκριση τιμών.

Μπάνια, πλακάκια και μπαταρίες

Οι επιλογές ακολουθούν τάσεις, με κυρίαρχο το γρανιτοπλακάκι. Τα πλακάκια δαπέδου πρέπει να είναι αντιολισθητικά. Οι μπαταρίες συνήθως είναι εντοιχιζόμενες και από γνωστές εταιρείες. Στις σύγχρονες κατοικίες προτιμώνται ντουζιέρες αντί για μπανιέρες.

Ντουλάπες

Περιλαμβάνονται υποχρεωτικά σε ακίνητα αυτής της κατηγορίας, με δυνατότητα κρυφού φωτισμού. Ντουλάπες από λάκα συνήθως συναντώνται σε ακριβότερα ακίνητα.

Γυψοσανίδες

Σε κατοικίες αυτού του κόστους οι γυψοσανίδες συχνά συνοδεύονται από ενσωματωμένο φωτισμό χωρίς επιπλέον χρέωση.

Smart Home

Η ύπαρξη συστήματος διαχείρισης εξ αποστάσεως θεωρείται δεδομένη. Σημασία έχει αν καλύπτει βασικές ή πιο αναβαθμισμένες λειτουργίες.

Υπενθύμιση για πρόσθετα κόστη

Σύμφωνα με αναφορές, αν αγοράσει κάποιος σπίτι με τιμή 4.000–4.500 ευρώ το τ.μ., το λογικό είναι να μην πληρώσει επιπλέον για:

Διαμόρφωση κήπου

Κόστος παροχών για νερό και ηλεκτρικό ρεύμα (δεν αφορά τις εγγυήσεις για τη ρευματοδότηση και υδροδότηση)

Ηλιακό θερμοσίφωνα και τοποθέτησή του

Συναγερμό ασφαλείας

Θυροτηλέφωνο με κάμερα

Γενικότερα, όπως επισημαίνουν σύμβουλοι ακινήτων, η αναλυτική καταγραφή των χαρακτηριστικών ενός νεόδμητου διαμερίσματος συμβάλλει στη σαφέστερη κατανόηση της αγοράς κατοικίας σε μια περίοδο αυξημένων τιμών. Η γνώση των βασικών τεχνικών και λειτουργικών παραμέτρων διευκολύνει τη σύγκριση διαφορετικών επιλογών και βοηθά στη διαμόρφωση ρεαλιστικών προσδοκιών για το τι περιλαμβάνει ένα σύγχρονο ακίνητο αυτής της κατηγορίας.