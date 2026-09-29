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Αγρότες και κτηνοτρόφοι: Ανοίγουν οι αιτήσεις πληρωμής για επενδύσεις προστασίας από ασθένειες και φυσικές καταστροφές

Από τις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδυτικά σχέδια που αφορούν την προστασία ζωικού και φυτικού κεφαλαίου
(ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ)
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ / ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
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Από τις 30 Σεπτεμβρίου ξεκινά η υποβολή αιτημάτων πληρωμής και προκαταβολής για επενδύσεις αγροτών και κτηνοτρόφων που αφορούν την προστασία του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές, καθώς και του φυτικού κεφαλαίου από ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα καταστροφικά συμβάντα.

Οι αιτήσεις από τους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους θα υποβάλλονται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και αφορούν επενδυτικά σχέδια που είχαν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022 και συνεχίζουν πλέον να χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2023-2027.

Ειδικότερα, η πρώτη κατηγορία αφορά επενδύσεις βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες έχουν στόχο την πρόληψη και την προστασία των παραγωγικών ζώων από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές.

Η δεύτερη αφορά επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την προστασία της φυτικής παραγωγής από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα και άλλα καταστροφικά γεγονότα.

Η διαδικασία πληρωμής των συγκεκριμένων υποχρεώσεων καθορίζεται με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ώστε να συνεχιστεί η χρηματοδότηση και να ολοκληρωθούν τα επενδυτικά σχέδια που έχουν μεταφερθεί από το προηγούμενο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στο νέο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ.

Η υποβολή των αιτημάτων γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά μέσω του ΠΣΚΕ, ενώ για τεχνικά ζητήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Help Desk της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων.

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