Οδηγός αυτοκατανάλωσης από τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών

Ένα επικαιροποιημένο οδηγό για την αυτοκατανάλωση παρουσίασε ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών, μετά τη δημοσίευση του νέου ρυθμιστικού πλαισίου αναφορικά με τον εναλλακτικό τρόπο παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας.

Ειδικότερα, ο οδηγός παρουσιάζει συγκεκριμένες λειτουργίες των φωτοβολταϊκών, ώστε οι καταναλωτές να πετύχουν το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης ενέργειας από τον ήλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη μορφή ερωτοαπαντήσεων δίνονται πρακτικές οδηγίες για όλες τις μορφές αυτοκατανάλωσης σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο και συγκεκριμένα:

Αυτοκατανάλωση με μηδενική έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο. Αυτοκατανάλωση με πώληση της περίσσειας ενέργειας που δεν ιδιοκαταναλώνεται. Αυτοκατανάλωση με εικονικό συμψηφισμό. Αυτοκατανάλωση μικρής κλίμακας με μικροηλιακά συστήματα ισχύος έγχυσης έως 800 W με ρευματολήπτη (plug-in ή “φωτοβολταϊκά πρίζας” ή “φωτοβολταϊκά μπαλκονιού”, όπως είναι γνωστά). Αυτοκατανάλωση χωρίς έγχυση μεμονωμένων σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρίες χωρίς φωτοβολταϊκό).

Πέραν των πρακτικών οδηγιών, δίνονται ακόμη ενδεικτικά παραδείγματα για την εξοικονόμηση χρημάτων στους λογαριασμούς ρεύματος από τις διάφορες εφαρμογές της αυτοκατανάλωσης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα τον οδηγό στο: https://helapco.gr/odigos-gia-tin-aftokatanalosi-energeias/