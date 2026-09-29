ΔΥΠΑ: Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις για 75 προσλήψεις στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Σήμερα (29.9.2026) στις 18:00 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη 75 ατόμων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών της ΔΥΠΑ.

Ειδικότερα, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις συμβάσεις εργασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ ξεκινά σήμερα Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, στις 23:59.

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Οι ενδιαφερόμενοι εισέρχονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων της ΔΥΠΑ μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου, gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/aitese-proslepses-stous-brephonepiakous-stathmous-tou-oaed

Η διαδρομή στο gov.gr είναι: Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Αίτηση πρόσληψης στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της ΔΥΠΑ.

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Η ΔΥΠΑ εφιστά την προσοχή των υποψηφίων στην ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων της αίτησης, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες του εγχειριδίου και όσα περιγράφονται στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)», με σήμανση έκδοσης «19-02-2025». Τυχόν σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν σε μη ορθή μοριοδότηση.

Με την οριστική υποβολή της αίτησης, παρέχεται στον υποψήφιο σε εκτυπώσιμη μορφή αποδεικτικό του ≪ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ≫, με αριθμό πρωτοκόλλου και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

Οι θέσεις εργασίας

Οι 75 θέσεις, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 31 Ιουλίου 2027, κατανέμονται ως εξής:

Αττική (26) ,

Αιτωλοακαρνανία (6)

Άρτα (1)

Αχαΐα (1)

Δράμα (2)

Ευρυτανία (5)

Ημαθία (3)

Θεσσαλονίκη (3)

Θεσπρωτία (2)

Ιωάννινα (3)

Καβάλα (5)

Καρδίτσα (5)

Μεσσηνία (3)

Ξάνθη (4)

Ροδόπη (3)

Σέρρες (1)

Τρίκαλα (2)

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων ανά νομό αναγράφεται στη σχετική ανακοίνωση (ΣΟΧ2-2025), η οποία είναι αναρτημένη στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ, www.dypa.gov.gr.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως την ακύρωση όλων των αιτήσεων και τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Επίσης, η ΔΥΠΑ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι:

Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μετά τη λήξη της προθεσμίας. Δεν εξετάζονται αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων της ΔΥΠΑ, στην οποία οι υποψήφιοι εισέρχονται μέσω του gov.gr. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία και την ώρα της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της.

Οι ιδιόκτητοι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί της ΔΥΠΑ λειτουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 31 Ιουλίου, από τις 06:45 έως τις 16:00, Δευτέρα έως Παρασκευή, και απευθύνονται σε βρέφη και νήπια ηλικίας από 6 μηνών έως 4 ετών. Η φιλοξενία είναι δωρεάν.

Εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης για την αρμονική ψυχοσωματική και εκπαιδευτική ανάπτυξη των παιδιών. Τα κριτήρια επιλογής είναι οικονομικά, με προτεραιότητα στις οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος, και κοινωνικά, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες, ορφανά και γονείς με αναπηρία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη διεύθυνση https://www.dypa.gov.gr/brefonipiaki-paidiki-stathmi-dypa