Ακίνητα: Η αγοραπωλησία των 1,38 εκατ. ευρώ που έφτασε στο ΣτΕ – Γιατί το κέρδος φορολογήθηκε ως επιχειρηματικό εισόδημα

Αγόρασε ένα ακίνητο για περίπου 197.500 ευρώ και λίγες εβδομάδες αργότερα το πούλησε για 1,6 εκατ. ευρώ. Η διαφορά των περίπου 1,38 εκατ. ευρώ ήταν αρκετή για να ξεκινήσει μια φορολογική διαμάχη που έφτασε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Η υπόθεση που εξέτασε το ΣτΕ αφορά αγροτεμάχιο στην Πάρο και συναλλαγές που έγιναν το 2008, με την Εφορία να θεωρεί ότι το μεγάλο κέρδος από τη γρήγορη μεταπώληση του ακινήτου έπρεπε να φορολογηθεί ως εισόδημα από εμπορική δραστηριότητα.

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Ο φορολογούμενος προσέφυγε στα δικαστήρια, όμως τελικά το ΣτΕ, με την απόφαση 481/2026, απέρριψε την αίτησή του.

Από τις 197.500 ευρώ στα 1,6 εκατ.

Σύμφωνα με την υπόθεση, το αγροτεμάχιο αγοράστηκε από εταιρεία του αδελφού του φορολογουμένου έναντι περίπου 197.500 ευρώ.

Λίγες εβδομάδες αργότερα πουλήθηκε έναντι 1,6 εκατ. ευρώ σε άλλη εταιρεία που επίσης συνδεόταν με τον αδελφό του.

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Με απλά λόγια, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα το ίδιο ακίνητο εμφανίστηκε να αποκτά αξία πάνω από οκτώ φορές μεγαλύτερη. Και αυτό ήταν που άναψε «κόκκινο» στην Εφορία, όχι μόνο το ύψος του κέρδους, αλλά και η ταχύτητα με την οποία έγινε η μεταπώληση.

Η τεράστια διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και την τιμή πώλησης, σε συνδυασμό με το μικρό χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, μπήκε στο μικροσκόπιο της φορολογικής διοίκησης.

Η Εφορία υπολόγισε ότι είχε προκύψει κέρδος περίπου 1,38 εκατ. ευρώ και το αντιμετώπισε φορολογικά ως εισόδημα από εμπορική επιχείρηση.

Τι υποστήριξε ο ιδιοκτήτης

Ο ίδιος έδωσε διαφορετική εκδοχή.

Υποστήριξε ότι οι συναλλαγές ήταν ουσιαστικά εικονικές και ότι είχε παραχωρήσει το όνομά του για να εξυπηρετηθεί ο αδελφός του σε σχέση με τραπεζική χρηματοδότηση.

Με άλλα λόγια, ισχυρίστηκε ότι δεν είχε βάλει στην τσέπη του το κέρδος των 1,38 εκατ. ευρώ που εμφανιζόταν στα συμβόλαια.

Τα επιχειρήματα αυτά, όμως, δεν έπεισαν τα δικαστήρια.

Το ΣτΕ έκρινε ότι ο φορολογούμενος επιχειρούσε ουσιαστικά να ανατρέψει την αξιολόγηση των πραγματικών στοιχείων που είχε ήδη κάνει το Εφετείο και απέρριψε την προσφυγή.

Τι σημαίνει η απόφαση

Η συγκεκριμένη απόφαση δεν σημαίνει ότι όποιος αγοράζει σήμερα ένα ακίνητο και το πουλά ακριβότερα θα φορολογείται αυτομάτως ως επιχειρηματίας, καθώς η υπόθεση αφορά συναλλαγές του 2008 και εξετάστηκε με βάση το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε τότε.

Δείχνει, όμως, πόσο καθοριστικά μπορούν να γίνουν για την Εφορία στοιχεία όπως η πολύ γρήγορη μεταπώληση, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην τιμή αγοράς και πώλησης και οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε μια συναλλαγή.