Επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνεται, ποιοι είναι δικαιούχοι και ποιοι χάνουν την ενίσχυση

Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους συνταξιούχους το επίδομα των 400 ευρώ , χωρίς να χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση.

Βασική προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Επιπλέον, το επίδομα αφορά 2.197.000 συνταξιούχους καθώς δεν προβλέπονται εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

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Οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών δεν δικαιούνται το επίδομα, ενώ ειδική πρόβλεψη υπάρχει για τους συνταξιούχους λόγω χηρείας, οι οποίοι μπορούν να λάβουν την ενίσχυση από την ηλικία των 60 ετών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν παράλληλα δική τους σύνταξη.

Χωρίς ηλικιακό όριο δικαιούνται την ενίσχυση οι ανασφάλιστοι υπερήλικες, οι δικαιούχοι ιδρυματικού επιδόματος και τα άτομα που λαμβάνουν επιδόματα αναπηρίας του ΟΠΕΚΑ. Στην ίδια κατηγορία μπορούν να εντάσσονται και εργαζόμενοι που λαμβάνουν σχετικό επίδομα.

Η καταβολή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και δεν απαιτείται καμία αίτηση. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ενημερωθούν μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ για το αν πληρούν τα κριτήρια.