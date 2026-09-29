Έως 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην Περιφέρεια: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα – Πού επεκτείνεται το πρόγραμμα

Έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να λάβουν όσοι επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους στην περιφέρεια και σε ακριτικές περιοχές της χώρας, με την πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργασίας «Μετεγκατάσταση» να ανοίγει τον Οκτώβριο.

Όπως έχει τονίσει η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, το πρόγραμμα διευρύνεται σε νέες ακριτικές περιοχές, ενώ πλέον για τη συμμετοχή δεν αποτελεί προϋπόθεση η ύπαρξη εργασίας στον τόπο εγκατάστασης,

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Την επέκταση του Προγράμματος Μετεγκατάστασης σε νέες περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν έντονο δημογραφικό πρόβλημα ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του.

Αφορά περιοχές με έντονο δημογραφικό πρόβλημα, όπου το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Έβρο επεκτείνεται πλέον σε:

επτά δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και ειδικότερα τους Δήμους Κόνιτσας,

Πωγωνίου,

Ζαγορίου,

Μετσόβου,

Βορείων Τζουμέρκων,

Δωδώνης και

Ζίτσας

και δύο Δήμους της Θεσπρωτίας, Σουλίου και

Φιλιατών.

Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση έως 10.000 ευρώ για άτομα και οικογένειες που θα επιλέξουν να εγκατασταθούν μόνιμα εκεί. Παράλληλα, τον Οκτώβριο αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό:

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Καστοριά,

Κιλκίς,

Σέρρες,

Φλώρινα,

Πέλλα, Δράμα,

Κοζάνη και

Γρεβενά

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η προσέλκυση νέων μόνιμων κατοίκων σε περιοχές που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπες με πληθυσμιακή συρρίκνωση και γήρανση.

Τον Οκτώβριο ανοίγει η πλατφόρμα

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα αιτήσεων για τις οκτώ Περιφερειακές Ενότητες που έχουν ήδη ενταχθεί στον σχεδιασμό: Καστοριά, Κιλκίς, Σέρρες, Φλώρινα, Πέλλα, Δράμα, Κοζάνη και Γρεβενά.

Με τον νόμο 5322/2026, το ύψος της ενίσχυσης ορίστηκε πλέον ενιαία στα 10.000 ευρώ, με το ποσό να καταβάλλεται σε δύο ισόποσες δόσεις των 5.000 ευρώ. Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την έγκριση της αίτησης, ενώ η δεύτερη μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους μόνιμης παραμονής στον δήμο μετεγκατάστασης.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη, δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία ή τράπεζες και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για άλλες κοινωνικές ή προνοιακές παροχές.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να προσκομίσουν φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και την είσπραξη της ενίσχυσης.

Δεν αποτελεί προϋπόθεση η εργασία

Μία από τις βασικότερες αλλαγές στο πρόγραμμα είναι η κατάργηση της προϋπόθεσης να υπάρχει βεβαίωση εργασίας στον τόπο μετεγκατάστασης. Η αλλαγή αυτή περιλαμβάνεται στον νόμο 5322/2026 και αναμένεται να διευρύνει τον αριθμό των ανθρώπων που μπορούν να αξιοποιήσουν την επιδότηση.

Παράλληλα, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής, υπό τους ειδικότερους όρους που θα καθοριστούν, και κατοίκων άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μπορεί να θεωρείται ωφελούμενος και απόφοιτος τμήματος ΑΕΙ μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 από τμήμα ΑΕΙ που εδρεύει στην ίδια Περιφέρεια με τον δήμο μετεγκατάστασης, εφόσον πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά, με την πραγματική μεταφορά της κύριας κατοικίας να αποτελεί βασική προϋπόθεση. Για την εφαρμογή του προβλέπεται έλεγχος της εγκατάστασης από τον αρμόδιο δήμο.