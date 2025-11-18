Ακίνητα: Έρχεται νέο κύμα πλειστηριασμών για μεγαλοφειλέτες του Δημοσίου – Στο «σφυρί» από αποθήκες έως βίλες στη Μύκονο

Νέο κύμα πλειστηριασμών ακινήτων «σηκώνει» η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), η οποία αξιοποιεί το έσχατο και πιο ισχυρό όπλο της προκειμένου να εισπράξει μέρος από τα χρέη που τις έχουν φορτώσει μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου ή τουλάχιστον να καταφέρει να τους ωθήσει να τις ρυθμίσουν.

Από αυτόν το μήνα έως και τον ερχόμενο Φεβρουάριο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει ένα νέο κύκλο τουλάχιστον 30 ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ακινήτων, βγάζοντας στο σφυρί από αποθήκες και διαμερίσματα μέχρι μεγάλες εκτάσεις, επαγγελματικά κτίρια και πολυτελείς κατοικίες, σύμφωνα με το ertnews.

Το εύρος των τιμών πρώτης προσφοράς εντυπωσιακό, σύμφωνα με το ertnews. Από 1.000 -5.000 ευρώ για μικρούς βοηθητικούς χώρους έως και 3.880.000 ευρώ για μεγάλα γεωτεμάχια ή μεζονέτες στη Μύκονο.

Η ένταση των πλειστηριασμών δε στοχεύουν μόνο στην είσπραξη ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και στην ανακοπή της ανοδικής πορείας των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα 111,5 δισ. ευρώ, με ταυτόχρονη αύξηση μάλιστα του αριθμού των μεγαλοοφειλετών με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ. Μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι απλήρωτοι φόροι ανήλθαν στα 5,7 δισ. ευρώ.

Τον περασμένο Ιούνιο, πριν τη δημοσιοποίηση της «μαύρης λίστας» των μεγαλοοφειλετών, η ΑΑΔΕ απέστειλε μαζικά ειδοποιητήρια, καλώντας τους να ενταχθούν στις 24 ή 48 δόσεις της πάγιας ρύθμισης. Η ανταπόκριση όμως αποδείχθηκε από περιορισμένη έως ανύπαρκτη, οδηγώντας τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό στο επόμενο στάδιο που περιλαμβάνει στοχευμένους ελέγχους για τον εντοπισμό περιουσίας εντός και εκτός συνόρων.

Από το σύνολο των επερχόμενων προγραμματισμένων πλειστηριασμών, ξεχωρίζουν περιπτώσεις όπως:

Μύκονος – Μεζονέτα 175 τ.μ. & γκαράζ 24,75 τ.μ.

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026 με τιμή πρώτης προσφοράς που αγγίζει τα 3.880.000 ευρώ.

Αγροτεμάχιο 5.422 τ.μ., Μύκονος

Πλειστηριασμός: 16 Ιανουαρίου 2026.

Διαμέρισμα 80,50 τ.μ., Περιστέρι

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 126.000 ευρώ.

Κατοικία 49,50 τ.μ. + 26,30 τ.μ. υπόγειο, Χαλκούτσι Ωρωπού

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025

Αφορά μικρή μονοκατοικία σε οικόπεδο 250,25 τ.μ., με πρώτη προσφορά 91.000 ευρώ.

Βιομηχανικά κτίρια 95 τ.μ., 228 τ.μ. & 302 τ.μ., Αιγάλεω

Πλειστηριασμός: 17 Δεκεμβρίου 2025

Συνοδεύονται από οικόπεδο 1.334,94 τ.μ. και τιμή πρώτης προσφοράς 40.000 ευρώ.

Κατάστημα 132 τ.μ., Νέα Ιωνία

Πλειστηριασμός: 19 Νοεμβρίου 2025

Σε οικόπεδο 367,32 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 127.200 ευρώ.

Οικόπεδο 780,89 τ.μ. με οικοδομή 641,10 τ.μ. υπόγειο & 542,35 τ.μ. ισόγειο, Νέα Ιωνία

Πλειστηριασμός: 19 Νοεμβρίου 2025

Εντυπωσιακό ακίνητο με τιμή εκκίνησης 3,18 εκατ. ευρώ.

Διαμέρισμα 215 τ.μ., Βουλιαγμένη

Πλειστηριασμός: 28 Νοεμβρίου 2025

Σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.207 τ.μ., με τιμή εκκίνησης 1.265.900.

Επαγγελματικό ακίνητο 1.300 τ.μ. στη λεωφόρο Μεσογείων στο Χαλάνδρι με τιμή εκκίνησης άνω των 2 εκατ. ευρώ. Πλειστηριασμός στις 12 Δεκεμβρίου 2026.

Η διαδικασία

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, πριν από τον πλειστηριασμό των ακινήτων γίνεται η κατάσχεση, αλλά πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης καθίσταται υποχρεωτική η κοινοποίηση από τη φορολογική διοίκηση ατομικής ειδοποίησης καταβολής οφειλής/υπερημερίας. Αντίθετα, δεν απαιτείται ειδοποίηση για τις κατασχέσεις χρηματικών ποσών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που τίθεται σε κίνδυνο η είσπραξη της οφειλής, η Φορολογική Διοίκηση δύναται να παρακάμψει την τήρηση της προαναφερθείσας προδικασίας και να δεσμεύσει τα ακίνητα πριν ειδοποιήσει τον οφειλέτη.

Οι συνέπειες της κατάσχεσης

Από την ημέρα επίδοσης στον οφειλέτη αντιγράφου της έκθεσης κατάσχεσης, αυτός στερείται του δικαιώματος ελεύθερης διάθεσης του ακινήτου και των συστατικών στοιχείων του ακινήτου, ακόμη και εάν αυτά δεν περιγράφονται στην έκθεση κατάσχεσης.

Εφόσον ο οφειλέτης δεν έχει εντάξει τις οφειλές του σε πρόγραμμα ρύθμισης, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Υπηρεσίας υποχρεούται, μετά την παρέλευση σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση, να ορίσει ημερομηνία πλειστηριασμού το αργότερο σε πέντε μήνες από την ημερομηνία έκδοσης του προγράμματος.

Εάν δεν διενεργηθεί ο πλειστηριασμός την ορισθείσα με το πρόγραμμα ημέρα, εκδίδει νέο πρόγραμμα, το αργότερο εντός έτους από την ημέρα που ο πλειστηριασμός δεν διενεργήθηκε ή ανεστάλη και ορίζει νέα ημερομηνία σύμφωνα με τα ισχύοντα. Οι προθεσμίες δεν τηρούνται εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος που αναφέρεται σε αιτιολογημένη έκθεση του Προϊσταμένου.

Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού μετά την πάροδο των νόμιμων προθεσμιών δεν επιφέρει ακυρότητα αυτού. Αναστολή εκτέλεσης του εκδοθέντος προγράμματος πλειστηριασμού επιτυγχάνεται με την ένταξη του οφειλέτη σε πρόγραμμα ρύθμισης των οφειλών του ή με την έκδοση δικαστικής απόφασης περί αναστολής του.