Ακίνητα: Με παρακράτηση τιμήματος υπέρ ΑΑΔΕ «ξεμπλοκάρουν» μεταβιβάσεις για φόρους και κατασχέσεις

Δύο παρεμβάσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων, με κοινό εργαλείο την παρακράτηση ποσών από τον συμβολαιογράφο και την απόδοσή τους στην ΑΑΔΕ, περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας που παρουσιάστηκε χθες, 4.2.2026.

Η πρώτη αφορά τον φόρο όταν μεταβιβάζονται ακίνητα μέσω κληρονομιάς. Η παρέμβαση προβλέπει ότι ο φόρος κληρονομιάς θα μπορεί να καλύπτεται από το τίμημα της μεταβίβασης, υπέρ της ΑΑΔΕ. Το συμβόλαιο θα μπορεί να συντάσσεται χωρίς το πιστοποιητικό πληρωμής του φόρου και, ταυτόχρονα, ο συμβολαιογράφος θα παρακρατεί το ποσό του φόρου κληρονομίας, θα το αποδίδει και θα υποβάλλει τη φορολογική δήλωση μαζί με την υπογραφή του συμβολαίου.

Σήμερα, για να μεταβιβάσει κάποιος ένα ακίνητο απαιτείται να έχει ήδη πληρώσει τον φόρο κληρονομίας, με αποτέλεσμα όσοι δεν έχουν ρευστότητα να μην μπορούν να εκποιήσουν το ακίνητό τους και οι διαδικασίες νε «κολλούν» επί μακρόν, χωρίς αποτέλεσμα και όφελος για κανέναν.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η δεύτερη παρέμβαση η οποία αφορά τη μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου. Σήμερα, η μεταβίβαση κατασχεμένου ακινήτου μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανατραπεί από την ΑΑΔΕ ενώ με τη νέα πρόβλεψη, η φορολογική Αρχή θα μπορεί να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση, όταν ένα ποσοστό του τιμήματος, που θα ορίζει η ίδια με βάση το ποσό της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση, παρακρατείται από τον συμβολαιογράφο και αποδίδεται στην ΑΑΔΕ.

Κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το ποσοστό που θα παρακρατείται δεν είναι οριζόντιο. Όπως σημειώνεται στην παρουσίαση, θα ορίζεται από την ΑΑΔΕ με βάση το ύψος της οφειλής και το ποσό που εισπράττεται από τη μεταβίβαση. Έτσι, η παρακράτηση θα συνδέεται με τα πραγματικά δεδομένα της υπόθεσης, ενώ το Δημόσιο θα εισπράττει απευθείας μέρος των οφειλών μέσα από τη συναλλαγή.