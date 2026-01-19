Ακίνητα: Στον αέρα η πλατφόρμα δήλωσης Ε9 του 2027 για μεταβολές από 01.01.2026

Άνοιξε σήμερα (19.01.2026) η υποβολή δηλώσεων στην πλατφόρμα του Ε9 για το έτος 2027, με βασική προθεσμία την 31.01.2027 για αλλαγές που έγιναν στην κατάσταση των ακινήτων μέσα στο 2026, όπως ορίζεται από την ΑΑΔΕ.

Έτσι, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν στην διάθεση τους από σήμερα την πλατφόρμα για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2027, ώστε να δηλωθούν μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν από 01.01.2026 και μετά και οι οποίες θα αποτυπωθούν στην εικόνα της ακίνητης περιουσίας πριν από την εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ 2027.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το άνοιγμα της εφαρμογής αφορά όλους όσοι μέσα στο 2026 απέκτησαν, μεταβίβασαν ή μετέβαλαν εμπράγματα δικαιώματα σε ακίνητα που συνδέονται με τον ΕΝΦΙΑ. Στην πράξη περιλαμβάνονται αγορές και πωλήσεις, γονικές παροχές και δωρεές, μεταβολές σε ποσοστά συνιδιοκτησίας, αλλαγές στο είδος δικαιώματος (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία), αλλά και διορθώσεις στα περιγραφικά στοιχεία ενός ακινήτου που μπορεί να αλλάξουν τον υπολογισμό του φόρου, όπως τετραγωνικά μέτρα, χρήση, βοηθητικοί χώροι, στοιχεία ηλεκτροδότησης, γεωγραφικός εντοπισμός, καθώς και εγγραφές ή μεταβολές σε γήπεδα και αγροτεμάχια.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ», είναι κοινή για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα προβλέπεται υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011 και επόμενα, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα για τα έτη 2010 και επόμενα. Από την ίδια υπηρεσία παρέχεται και η δυνατότητα εκτύπωσης πράξης διοικητικού ή διορθωτικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και μετά (εφόσον έχουν εκδοθεί), καθώς και έκδοσης Πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στο τρέχον έτος.

Ως προς τις προθεσμίες για σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα σχετικά δικαιώματα η δήλωση Ε9 υποβάλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι μεταβολές που θα γίνουν μέσα στο 2026 δηλώνονται εμπρόθεσμα έως 31.01.2027. Εξαίρεση αποτελεί η κληρονομική διαδοχή, για την οποία η υποβολή γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, όπως επισημαίνεται από την ΑΑΔΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία μέσα στην εφαρμογή ξεκινά με επιλογή του έτους για το οποίο υποβάλλεται Ε9 και εν συνεχεία με δημιουργία δήλωσης για να γίνουν οι τροποποιήσεις της περιουσιακής κατάστασης. Ο χρήστης μπορεί να εισάγει, να μεταβάλει ή να διαγράψει ακίνητο στους πίνακες 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα). Στις νέες εγγραφές, σύμφωνα με τα βήματα που παραθέτει η ΑΑΔΕ, απαιτείται συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων για τα περιγραφικά στοιχεία (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας). Για τον γεωγραφικό εντοπισμό προβλέπεται είτε επιλογή νομού, δημοτικού διαμερίσματος και οδών ή οικοδομικού τετραγώνου, είτε χρήση του χάρτη αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα υποχρεωτικά πεδία που συνδέονται με την οριστική υποβολή. Από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία. Από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής, μεταβολής ή διαγραφής ακινήτου, πρέπει να συμπληρώνονται τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, ΑΦΜ συμβολαιογράφου) ή, όπου υπάρχει, στοιχεία διαθήκης (αριθμός και ημερομηνία διαθήκης, ημερομηνία δημοσίευσης).

Στο ίδιο πλαίσιο, η ΑΑΔΕ περιγράφει τη δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας και υποβολής ψηφιακής δήλωσης Ε9 μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Συγκεκριμένα, όταν η δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων υποβάλλεται ψηφιακά στο myPROPERTY, δημιουργείται αυτόματα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου Ακινήτων δήλωση Ε9 των συμβαλλομένων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας τους. Αντίστοιχη αυτόματη δημιουργία προβλέπεται και όταν δηλώσεις φόρου γονικής παροχής ή δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά στο myPROPERTY, σε συγκεκριμένα σχήματα μεταβίβασης δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η τελική εικόνα στην υπηρεσία Ε9 παραμένει κρίσιμη να ελεγχθεί, ώστε να μη μείνουν κενά σε υποχρεωτικά πεδία που μπορούν να «μπλοκάρουν» την οριστική υποβολή ή να οδηγήσουν σε λάθος απεικόνιση της περιουσίας ενόψει της εκκαθάρισης.