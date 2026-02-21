Ακριβότερες χρεώσεις δικτύου από τον ΑΔΜΗΕ τα επόμενα χρόνια – Θα αντισταθμιστούν από τις χαμηλότερες ΥΚΩ

Άνοδο στις χρεώσεις συστήματος αιτήθηκε ο ΑΔΜΗΕ για τα επόμενα έτη, ως αποτέλεσμα του αυξημένου κόστους που αναγκάζεται να επωμιστεί ώστε να φέρει εις πέρας μεγάλα έργα, όπως οι νέες διασυνδέσεις των νησιών.

Στη σχετική εισήγηση προς τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας, ο ΑΔΜΗΕ κάνει λόγο για επιβεβλημένες αυξήσεις με βάση τις συνθήκες σήμερα και την άνοδο στο κόστος του εξοπλισμού. Έτσι, από το 2025 ως το 2029 οι χρεώσεις συστήματος προβλέπεται να υπερδιπλασιαστούν για την κάθε κατηγορία κατανάλωσης.

Αναλυτικά, η ετήσια διακύμανση των χρεώσεων αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Να αναφέρουμε ενδεικτικά ότι στην περίπτωση των καταναλωτών της Χαμηλής Τάσης, η χρέωση ανά κιλοβατώρα ανεβαίνει από το 1 λεπτό στα 2,2. Αυτό σημαίνει ότι ένας καταναλωτής με μηνιαία κατανάλωση 300 KWh, θα δει μια αύξηση 3,6 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό του.

Πάντως, ο ΑΔΜΗΕ επισημαίνει ότι η παραπάνω ανατίμηση θα αντισταθμιστεί μέσω της βελτίωσης σε ένα άλλο στοιχείο του λογαριασμού ρεύματος: Τις χρεώσεις ΥΚΩ.

Στην προκειμένη περίπτωση, η λειτουργία της μεγάλης διασύνδεσης της Κρήτης ήδη από το Δεκέμβριο του 2025, αναμένεται ότι θα επιφέρει από τη φετινή χρονιά μια μεγάλη πτώση στα χρήματα που πληρώνουν οι καταναλωτές.

Ενδεικτικά, κατά το φετινό έτος οι υφιστάμενες διασυνδέσεις στο σύνολό τους προβλέπεται να εξοικονομήσουν 509 εκατ. ευρώ, ποσό που σταδιακά θα ενισχυθεί στα 547 εκατ. ευρώ το 2029.

Η συνολική ελάφρυνση σε βάθος χρόνου εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 3,77 δισ. ευρώ με ορίζοντα το 2034. Σημαντικό είναι, επίσης, ότι σε αυτό το μέγεθος έχει ληφθεί υπόψη η προοπτική διατήρησης συμβατικών μονάδων στα συνδεδεμένα νησιά στα πλαίσια της «ψυχρής εφεδρείας», ένα μέτρο που αναμένεται να στοιχίσει 50 εκατ. ευρώ ετησίως.