Τουρισμός για όλους 2026: Από 7 Αυγούστου οι αιτήσεις για το voucher – Ποιοι είναι δικαιούχοι και το ποσό που θα λάβουν

Το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 ανοίγει «τις πύλες» του για αιτήσεις voucher από τις 7 Αυγούστου και περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές όπως η αύξηση των εισοδηματικών ορίων.

Το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους θα έχει αυξημένη διάρκεια, καλύπτοντας το διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2026 έως τον Δεκέμβριο του 2027, ενισχύοντας τον τουρισμό με voucher που θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ.

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H πλατφόρμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για το Πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026 – 2027 θα είναι ανοικτή για όλο το 24ωρο και θα πραγματοποιηθεί μέσω των ψηφιακών υποδομών του gov.gr και του vouchers.gov.gr.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε 2 διακριτές φάσεις. Η 1η φάση θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η 2η φάση θα ξεκινήσει αρχές του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Σύμφωνα με τον σχετικό σχεδιασμό δεν προβλέπεται ενδιάμεση κλήρωση, καθώς οι δικαιούχοι της 2ης φάσης θα αντληθούν από τους πίνακες μη κληρωθέντων της κλήρωσης της 1ης φάσης, καθώς στόχος είναι η συνεχής ροή του προγράμματος και η κάλυψη της χειμερινής περιόδου τόσο του 2026 όσο και του 2027, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής για την ενίσχυση του ορεινού τουρισμού.

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Εισοδηματικά κριτήρια

Στο επίκεντρο του νέου προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, γι’ αυτό και το υπουργείο Τουρισμού προχώρησε σε αύξηση των εισοδηματικών ορίων. Για τους άγαμους πολίτες χωρίς τέκνα, το όριο εισοδήματος διαμορφώνεται πλέον στις 21.000 ευρώ, αυξημένο από τις 19.000 ευρώ που ίσχυαν προηγουμένως.

Αντίστοιχα, για τους έγγαμους χωρίς παιδιά, το όριο ανεβαίνει στις 33.000 ευρώ από τις 31.000 ευρώ. Για τις οικογένειες με παιδιά, τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών, με το ανώτατο όριο να αγγίζει ακόμη και τις 58.000 ευρώ.

Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και οι οικογένειες που έχουν προστατευόμενα τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανέναν εισοδηματικό περιορισμό.

Πώς θα επιλεγούν οι δικαιούχοι

Η επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, με βάση τα εισοδηματικά και λοιπά κριτήρια του προγράμματος, καθώς και τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Όσοι επιλεγούν θα δουν το ποσό της επιδότησης να πιστώνεται στην άυλη ψηφιακή κάρτα τους, την οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για την πληρωμή της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.