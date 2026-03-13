Αναδρομικά: Μετά το Πάσχα οι τροποποιητικές δηλώσεις στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ – Προθεσμία έως το τέλος του 2026

Μετά το Πάσχα και το αργότερο έως τα μέσα Μαΐου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων αναδρομικών ποσών, τα οποία εισπράχθηκαν μέσα στο 2025 και αντιστοιχούν σε προηγούμενα έτη.

Οι δηλώσεις για αναδρομικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους φορολογούμενους μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE μέχρι το τέλος του 2026. Η διαδικασία και οι ημερομηνίες παραμένουν ίδιες, σύμφωνα με τον τύπο και το περιεχόμενο του βασικού εντύπου Ε1 που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ ενόψει της υποβολής των νέων φορολογικών δηλώσεων την προσεχή Δευτέρα 16 Μαρτίου.

Δηλαδή το πλαίσιο για την υποβολή τροποποιητικών όταν προκύπτουν αναδρομικά, παραμένει ίδιο.

Συνεπώς, όσοι εισέπραξαν εντός του 2025 αναδρομικά από συντάξεις, μισθούς, αγροτικές ενισχύσεις και δικαστικές αποφάσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς πρόστιμα και τόκους.

Ο φόρος που θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό θα πρέπει να πληρωθεί εφάπαξ μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2027. Οι συνταξιούχοι, ωστόσο, έχουν τη δυνατότητα μετά από αίτηση που θα υποβάλλουν στην ΑΑΔΕ να εξοφλήσουν τις οφειλές από το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις τροποποιητικές δηλώσεις για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ετών, σε έως 48 έντοκες μηνιαίες δόσεις, με βάση την πάγια ρύθμιση. Οι φόροι που αναλογούν επί των αναδρομικών, θα υπολογιστούν με βάση τις κλίμακες φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που ίσχυαν σε κάθε έτος στο οποία ανάγονται αφού αφαιρεθούν τυχόν φόροι εισοδήματος που παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20% κατά την πληρωμή των αναδρομικών.

Τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητικές δηλώσεις οι οποίες θα πρέπει να υποβληθούν για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά τα οποία εισπράχθηκαν το 2025. Αυτό σημαίνει ότι για τα αναδρομικά ποσά συντάξεων που αφορούν για παράδειγμα το έτος 2022 οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν ως έτος υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης το έτος 2023. Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν ή να τροποποιήσουν κάποιον άλλο κωδικό. Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν άλλα στοιχεία της δήλωσης θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστή τροποποιητική φορολογική δήλωση.

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, μερισματούχοι, αγρότες κ.α. που έλαβαν αναδρομικά και ενισχύσεις το 2025 θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Τα αναδρομικά ποσά που έλαβαν εντός του 2025 μερισματούχοι των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και των Ειδικών Λογαριασμών Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, φορολογούνται στο έτος καταβολής τους με φορολογικό συντελεστή 20%.

Ειδικά οι τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν ποσά αγροτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης και επιλέγεται να φορολογηθούν στο έτος στο οποίο ανάγονται, υποβάλλονται με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας υποβολής δηλώσεων μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE από το φορολογικό έτος 2020 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2019 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με τους προβλεπόμενους τρόπους στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης υπηρεσία.

Τα βήματα

Από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, οι δηλώσεις αναδρομικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά επιλέγοντας το αντίστοιχο έτος υποβολής δήλωσης, π.χ. για το φορολογικό έτος 2022 θα επιλέξετε ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2023. Στην συνέχεια, επιλέγετε Τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1. Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά, υποβάλετε οριστικά τη δήλωση (εμπρόθεσμα μέχρι 31/12/2026). Τα αναδρομικά των προηγούμενων ετών, θα δηλωθούν με τροποποιητική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία στα έτη που αφορούν.

Στη δήλωση αναδρομικών τα ποσά προ-συμπληρώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς και δεν υπάρχει η δυνατότητα να συμπληρώσει ή να τροποποιήσει ένας συνταξιούχος κάποιον άλλο κωδικό.

Για χειρόγραφη βεβαίωση αποδοχών που αφορά αναδρομικά ποσά μισθών η επιλογή είναι ενεργή για όσους φορολογούμενους υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση για αναδρομικές αποδοχές από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής. Σε διαφορετική περίπτωση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία.