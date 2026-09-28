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«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πάνω από 93.000 αιτήσεις στην πλατφόρμα – Λήγει η προθεσμία για επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ

Έχει θεσπιστεί προσαύξηση 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ΑμεΑ
Residential buildings in Athens, aerial view, Greece.
Φωτογραφία iStock
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Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 93.000, ενόψει της λήξης της διαδικασίας -μετά την παράταση που δόθηκε- στις 30 Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος των ιδιοκτητών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» είναι ότι έχουν γίνει αιτήσεις για περισσότερα από 13.000 κλειστά σπίτια, τα οποία δεν κατοικούνταν το 2024 και το 2025 ενώ περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες.

Οι αιτήσεις για την ανακαίνιση κλειστών ακινήτων θα εγκριθούν στο σύνολό τους, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών.

Τα χαρακτηριστικά του προγράμματος

Το πρόγραμμα αφορά σπίτια τα οποία:

  • έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990
  • οι επιδοτήσεις καλύπτουν 70% έως 95% των εργασιών και φτάνουν τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τ.μ.
  • η επιδότηση φτάνει τα 46.000 ευρώ για υποψήφιο με δύο παιδιά
  • το όριο για τα τετραγωνικά του σπιτιού είναι 120 τ.μ. και φτάνει τα 150 τ.μ. για πολύτεκνους.

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, όπου ισχύει προσαύξηση 5%, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Κατηγορία 1 (επιδότηση 80%)

  • Άγαμος: έως 18.000 ευρώ
  • Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 (επιδότηση 70%)

  • Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.
  • Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Σημειώνεται ότι για τις κύριες κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα προτεραιοποιηθούν με βάση το εισόδημα των αιτούντων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα μέσω του Gov.gr.

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