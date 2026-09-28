Συνταξιούχοι εξωτερικού: Τα κίνητρα για μεταφορά φορολογικής έδρας στην Ελλάδα και οι προθεσμίες

Μετατίθεται για τις 31 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής αίτησης των συνταξιούχων του εξωτερικού που επιθυμούν να μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να φορολογούνται με συντελεστή 7% για τα εισοδήματά τους από το εξωτερικό.

Αντί για τις 31 Μαρτίου , οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι που θέλουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα τα εισοδήματά τους έχουν στην διάθεσή τους επιπλέον επτά μήνες για να εκκινήσουν τη διαδικασία μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας. Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε τις σχετικές ημερομηνίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών, την εξέταση των αιτήσεων και την ένταξη στο καθεστώς.

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Ειδικότερα, η τελική προθεσμία για την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο άρθρο 5Β του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος είναι η 31η Οκτωβρίου. Όσοι έχουν ήδη μεταφέρει τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα έως και τις 2 Ιουλίου μπορούν να αιτηθούν την υπαγωγή τους στο ευνοϊκό καθεστώς είτε για το ίδιο έτος είτε για το επόμενο. Αντίθετα, όσοι τη μεταφέρουν μετά τις 2 Ιουλίου μπορούν να ενταχθούν μόνο από το επόμενο έτος.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ακόμη και χωρίς τον πλήρη φάκελο για να μη χαθεί η προθεσμία, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν έως τις 30 Νοεμβρίου του φορολογικού έτους κατά το οποίο ζητείται η υπαγωγή.

Τα δικαιολογητικά

Η εξέταση των αιτήσεων υπαγωγής στην εναλλακτική φορολόγηση γίνεται από το αρμόδιο Κέντρο Φορολογικών Διαδικασιών και Εξυπηρέτησης (ΚΕΦΟΔΕ), με βάση τη διεύθυνση του φορολογουμένου και ολοκληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

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Για την υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς, απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για πέντε από τα έξι προηγούμενα έτη και

και Να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από χώρα με την οποία η Ελλάδα διαθέτει συμφωνία διοικητικής συνεργασίας σε φορολογικά θέματα.

Σε κάθε περίπτωση, επιβάλλεται δικαιολογητικό λήψης σύνταξης από το εξωτερικό.

Αν τα σχετικά δικαιολογητικά υπάρχουν ήδη στα αρχεία της ΑΑΔΕ, δεν χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά για τη φορολογική κατοικία. Σε διαφορετική περίπτωση, χρειάζονται βεβαιώσεις φορολογικής κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα από τη χώρα προέλευσης.

Πώς φορολογούνται οι συνταξιούχοι του εξωτερικού

Με την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εκδίδεται για το φυσικό πρόσωπο ενιαία πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου (τόσο για τα εισοδήματα της ημεδαπής όσο και της αλλοδαπής). Ο φόρος για τα εισοδήματα που προκύπτουν στο εξωτερικό:

Υπολογίζεται με σταθερό συντελεστή 7% (εκτός εάν προβλέπεται φοροαπαλλαγή).

(εκτός εάν προβλέπεται φοροαπαλλαγή). Καταβάλλεται εφάπαξ κάθε χρόνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου.

κάθε χρόνο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου. Με την εξόφλησή του εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση για το εισόδημα από το εξωτερικό.

για το εισόδημα από το εξωτερικό. Ο φόρος δεν μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις.

με άλλες φορολογικές υποχρεώσεις. Τυχόν φόρος που έχει ήδη καταβληθεί στο εξωτερικό μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εκπέσει από τον φόρο που αναλογεί στην Ελλάδα έως το αντίστοιχο ύψος.

Αν ο φόρος δεν εξοφληθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου, ο φορολογούμενος παύει να υπάγεται στο ειδικό καθεστώς και φορολογείται πλέον με τις γενικές διατάξεις για το παγκόσμιο εισόδημά του.

Οι αιτήσεις

Η υποβολή της αίτησης γίνεται:

Είτε ψηφιακά : μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Β ΚΦΕ.

: μέσω της ψηφιακής πύλης (myaade.gov.gr), στην εφαρμογή Τα Αιτήματά μου > Νέο Αίτημα > Φορολογία > Εναλλακτική Φορολόγηση Εισοδήματος > Υπαγωγή σε εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα – άρθρο 5Β ΚΦΕ. Είτε ταχυδρομικά : με φυσικό φάκελο, μέσω συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), προς το αρμόδιο, βάσει της διεύθυνσης του φορολογουμένου, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης.

: με φυσικό φάκελο, (courier), προς το αρμόδιο, βάσει της διεύθυνσης του φορολογουμένου, ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης. Είτε με φυσική παρουσία: στο αρμόδιο ΚΕΦΟΔΕ Αττικής ή Θεσσαλονίκης, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού μέσω της εφαρμογής Τα Ραντεβού μου στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Επιπλέον, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα myPoint Αττικής, τις Υπηρεσίες Φορολογικής Εξυπηρέτησης και τις κατά τόπους ΔΟΥ και να υποβάλουν την αίτησή τους με την βοήθεια των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι συνολικά έχουν υποβληθεί 1.700 αιτήσεις και έχουν λάβει πράσινο φως 1.000. Οι χώρες προέλευσης των αιτούντων είναι κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και οι σκανδιναβικές χώρες