«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πόσοι έχουν πάρει «πράσινο φως» για επιδότηση μέχρι 36.000 ευρώ ανάλογα με τα τ.μ. και ποιοι θα λάβουν προσαυξήσεις

Κορυφώνεται το ενδιαφέρον των πολιτών για το πρόγραμμα «Ανακαίνιση κατοικίας», με τις αιτήσεις που έχουν λάβει βεβαιώσεις επιλεξιμότητας να ξεπερνούν τις 91.000, ενόψει της λήξης της διαδικασίας -μετά την παράταση που δόθηκε- στις 30 Σεπτεμβρίου.

Περισσότερα από 11.200 κλειστά σπίτια, τα οποία δεν κατοικούνταν το 2024 και το 2025, έχουν κριθεί επιλέξιμα στο πλαίσιο των αιτήσεων του προγράμματος «Ανακαίνιση κατοικίας», με το έντονο ενδιαφέρον να οδηγεί το επιτελείο του Νίκου Παπαθανάση σε διερεύνηση πιθανής ενίσχυσης των κονδυλίων.

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Ας σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα σπιτιών που κατοικούνται είναι η πλειοψηφία, έχοντας αγγίξει τις 80.000 ενώ η απορροφητικότητα των κονδυλίων φτάνει στο 95%. Έχουν απορροφηθεί 1,85 εκατ. ευρώ από τα 2 δισ. ευρώ που είναι ο προϋπολογισμός του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά σπίτια που έχουν οικοδομική άδεια μέχρι το τέλος του 1990 και οι επιδοτήσεις καλύπτουν 70% έως 95% των εργασιών και φτάνουν τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τ.μ.. Η επιδότηση φτάνει τα 46.000 ευρώ για υποψήφιο με δύο παιδιά. Το όριο για τα τετραγωνικά του σπιτιού είναι 120 τ.μ. και φτάνει τα 150 τ.μ. για πολύτεκνους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Το μέγιστο ποσοστό επιδότησης αφορά κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές, καθώς και νοικοκυριά που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

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Κατηγορία 1 (επιδότηση 80%)

Άγαμος: έως 18.000 ευρώ

Έγγαμος: έως 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Κατηγορία 2 (επιδότηση 70%)

Άγαμος: έως 25.000 ευρώ.

Έγγαμος: έως 45.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Επιπλέον, υπάρχει προσαύξηση 5% για ορεινές και νησιωτικές περιοχές, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και για άτομα με αναπηρία.