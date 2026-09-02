Τσαγγάρη (ΑΑΕΑ&ΠΚ): «Θα δούμε και άλλες μειώσεις» – Τι συμβαίνει με τις τιμές στα ράφια

Την προσδοκία για ένταξη και άλλων κωδικών στην εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών επαναλαμβάνει η διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (ΑΑΕΑ&ΠΚ), Δέσποινα Τσαγγάρη, σε συνέχεια της δημοσίευσης από το ΥΠΑΝ των καταλόγων με τους περίπου 1.740 κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

Στην πρωτοβουλία του ΥΠΑΝ, που καλύπτει ένα μεγάλο εύρος βασικών αναγκών των νοικοκυριών, ισχυρή συμμετοχή έχουν γαλακτοκομικά, αυγά, σάλτσες, σοκολάτες ενώ η μεγαλύτερη μείωση τιμής παρατηρείται σε σάλτσες, μουστάρδες, μαγιονέζες, αλοιφές και σαλάτες, όπου η μέση μείωση ξεπερνά το 17%.

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στις σοκολάτες η μέση μείωση ξεπερνά το 12,5%, ενώ

στα σχολικά η μέση μείωση αγγίζει και το 36% και

και στα νωπά κρέατα εντάσσονται όπου σχεδόν 100 κωδικοί, η μέση μείωση ανέρχεται σε 10%, ποσοστό που μπορεί σύντομα να αυξηθεί, με την συμβολή των σούπερ μάρκετ.

Η Δέσποινα Τσαγγάρη μιλώντας στο ertnews αναφέρθηκε ειδικότερα στο γεγονός ότι η πρωτοβουλία παραμένει «ανοιχτή» σε νέες προσθήκες ενώ θα είναι σε εξέλιξη έως το τέλος Δεκεμβρίου. Πέρα από την ένταξη νέων εταιρειών, αναμένεται η αναπροσαρμογή των κωδικών με την προσθήκη νέων προϊόντων.

Παράλληλα, οι μειώσεις της πρωτοβουλίας δεν αποκλείουν τις κλασικές προωθητικές ενέργειες των σούπερ μάρκετ. Η κ. Τσαγγάρη έδωσε έμφαση στη διαφορά ανάμεσα στην εθνική πρωτοβουλία και στις συνηθισμένες προσφορές των καταστημάτων κάνοντας λόγο για μείωση τιμής με διάρκεια τουλάχιστον δύο μηνών ανά κωδικό, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η μείωση θα ισχύει έως τέλος Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, πάνω στους ίδιους κωδικούς μπορούν να πραγματοποιούνται και πρόσθετες προωθητικές ενέργειες μικρότερης διάρκειας, όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν τα σούπερ μάρκετ.

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Ο έλεγχος της Αρχής στην «τιμή βάσης»

Σε ερώτηση για το ζήτημα των καταγγελιών περί αυξημένων τιμών μια μέρα πριν εφαρμοστεί η πρωτοβουλία η κ. Τσαγγάρη σημείωσε ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι συγκρίσεις τιμών και στο δείγμα. Δηλαδή, από τους περίπου 1.740 κωδικούς της πρωτοβουλίας απομονώνονται ορισμένα προϊόντα και δημιουργείται ένα «τεχνικό καλάθι» με διαφορετική τιμή από διαφορετική αλυσίδα σούπερ μάρκετ.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό για την τιμή βάσης των προϊόντων που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία. Η Αρχή εξετάζει αν η τιμή βάσης ήταν πράγματι τιμή βάσης ή αν επρόκειτο για προσωρινή προωθητική τιμή που ίσχυε για λίγες ημέρες ή για συγκεκριμένους πελάτες. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι τιμές των προϊόντων της πρωτοβουλίας ήταν υψηλότερες από την αντίστοιχη τιμή βάσης. «Δεν ήταν», είπε κατηγορηματικά η κ. Τσαγγάρη και τόνισε ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν.