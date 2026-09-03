Το νέο τοπίο στα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος – Πως συγκρίνονται τα πράσινα με τα μπλε προϊόντα

Σε αυξήσεις που φτάνουν έως το 19,5% μηνιαίως προχώρησαν οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στα επαγγελματικά πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου.

Ενδεικτικά, μια μόνο εταιρεία διατήρησε σταθερό το προϊόν της, τρεις είχαν μονοψήφια αύξηση και πέντε προχώρησαν σε διψήφια. Πλέον, μόλις τέσσερα πράσινα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος βρίσκονται κάτω από τα 20 λεπτά ανά κιλοβατώρα και όλα τα υπόλοιπα ξεπερνούν αυτό το επίπεδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεσοσταθμικά η τιμή στα επαγγελματικά προϊόντα το νέο μήνα αγγίζει τα 22,6 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αναλυτικά οι χρεώσεις που έχουν ανακοινωθεί έχουν ως εξής:

Στα μπλε-σταθερά τιμολόγια η εικόνα είναι κάπως διαφορετική. Στη δική τους περίπτωση οι τιμές ξεκινούν από τα 14,8 λεπτά και φτάνουν ως τα 36 λεπτά ανά κιλοβατώρα με μια μέση τιμή στα 18,7 λεπτά.

Εντούτοις, τα πάγια διαφέρουν έντονα και κυμαίνονται από μηδέν έως 15,9 ευρώ ανά μήνα. Έτσι, η επιχείρηση που θα τα επιλέξει καλείται να συνυπολογίσει την επίδρασή τους στο τελικό κόστος του ρεύματος που θα κληθεί να πληρώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να σημειώσουμε ότι τα σταθερά τιμολόγια δεν αναθεωρούνται κάθε πρώτη του μήνα, όπως τα πράσινα. Αυτό σημαίνει ότι η έρευνα του καταναλωτή μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή, για να διαπιστωθούν οι νέες τιμές που ανακοινώνονται.

Αναλυτικά οι τρέχουσες τιμές των σταθερών τιμολογίων για το Σεπτέμβριο είναι οι εξής:

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ, τον Ιούνιο το 56% των μη οικιακών καταναλωτών είχαν πράσινο τιμολόγιο, έναντι 25% με μπλε.