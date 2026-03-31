Ανατροπή στα χρώματα της λιανικής ηλεκτρικού ρεύματος έφερε η νέα ενεργειακή κρίση

Χρεώσεις «καλοκαιριού» έχουν βγάλει πλέον οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στα μπλε σταθερά συμβόλαια, σε μια εξέλιξη που συνδέεται και με τις πιέσεις που δημιουργεί η ευρύτερη ενεργειακή κρίση στην αγορά ηλεκτρισμού

Πρόκειται για μια εμπορική τακτική που έχουμε ξαναδεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε περιόδους ενεργειακής κρίσης, με απότομες αυξήσεις και εν συνεχεία σταθεροποίηση των τιμών κατά τους ακριβότερους θερινούς μήνες. Με τον τρόπο αυτό οι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος κάνουν ένα πρώτο «σοκ», αλλά αργότερα είναι σε θέση να ισχυριστούν επικοινωνιακά ότι διατηρούν σταθερές τις χρεώσεις όταν η τιμή χονδρικής ανεβαίνει τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Σε γενικές γραμμές, οι τιμές κάτω από 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα που είχαν αρκετά προϊόντα πέρυσι, έχουν εξαφανιστεί στα μπλε τιμολόγια. Το φθηνότερο βρίσκεται σήμερα στα 11,1 λεπτά, ενώ πολλά προϊόντα είδαν τον τελευταίο μήνα αυξήσεις έως τα 16 λεπτά ή και παραπάνω. Μοιραία οι τιμές τους έρχονται πιο κοντά στα πράσινα ρυθμιζόμενα προϊόντα.

Η εμφάνιση της ενεργειακής κρίσης τη φετινή άνοιξη είχε μεν για τη χώρα μας το όφελος ότι βρισκόμαστε σε μια καλή περίοδο στη χονδρική, όμως έχει ακριβώς το αντίστροφο αποτέλεσμα υπό μια άλλη έννοια: Αρκετοί καταναλωτές είχαν εκτιμήσει ότι αξίζει τον κόπο να συνάψουν ή να ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους αυτή την περίοδο, που παραδοσιακά οι τιμές πέφτουν.

Έτσι, βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με πλήρη ανατροπή και αναγκάζονται να κάνουν νέα συμβόλαια έναντι πολύ υψηλότερης τιμής από ό,τι περιμέναν. Μια τιμή που αν επιλέξουν μπλε συμβόλαιο, θα χρειαστεί να επωμιστούν για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός έτους.

Ως αποτέλεσμα, η νέα τάση ενδεχομένως να έχει επιπτώσεις και στην αγορά προμήθειας σε όρους μεριδίων μεταξύ των παρόχων, αλλά και μεταξύ των χρωμάτων των τιμολογίων. Μέχρι σήμερα είχαμε μια σταθερή στροφή προς τα μπλε συμβόλαια που πλέον δεν αποκλείεται να αντιστραφεί. Αν κάποιος πιστεύει ότι η κρίση θα έχει μια διάρκεια μερικών μηνών, τότε ενδεχομένως να προτιμήσει ένα πράσινο τιμολόγιο για περισσότερη ευελιξία, ενώ υπό άλλες συνθήκες θα αγόραζε μπλε.

Ενόψει του Απριλίου, οι νέες τιμές στα πράσινα αναμένονται με ενδιαφέρον, δεδομένης της ανόδου της χονδρικής από τα 78 στα 93 ευρώ ανά μεγαβατώρα κατά τον τελευταίο μήνα. Επίσης, από 1η Απριλίου θα κάνουν και την εμφάνισή τους τα πρώτα πορτοκαλί δυναμικά τιμολόγια για τους οικιακούς καταναλωτές, προσφέροντας έτσι μια ακόμη πιθανή επιλογή.