Η βενζίνη πάνω από τα 2,10 ευρώ: Δεν βλέπει «ταβάνι» η αγορά που ζητά παράταση των μέτρων στήριξης

Το ράλι του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και η συνεχιζόμενη ένταση στη Μέση Ανατολή δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας για τις τιμές στην αντλία, δηλαδή αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων κάτω από τα 2 ευρώ ανά λίτρο.

Παράγοντες της αγοράς προβλέπουν τώρα περαιτέρω ανατιμήσεις στα καύσιμα, ακόμη κι αν το πετρέλαιο σταθεροποιηθεί στην περίπτωση συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ, με την αμόλυβδη να οδεύει στα 2,5 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης, αν και ευνοείται από την επιδότηση στην αντλία, να δοκιμάζει το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές της αμόλυβδης (95 οκτανίων) έχουν σημειώσει άλμα στα 2,113 ευρώ, με βάση τα επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Καυσίμων του ΥΠΑΝ (17.5.2026) από 1,752 ευρώ το λίτρο πριν αρχίσει ο πόλεμος στο Ιράν. Υπάρχουν ωστόσο πρατήρια με υψηλότερες τιμές, στα 2,12 με 2,13 ευρώ το λίτρο. Ήδη έχουν ξεπεράσει αυτά τα όρια οι τιμές στα πρατήρια των Κυκλάδων και των Δωδεκανήσων.

Άλμα πάντως σημειώνει και το ντίζελ κίνησης από τα επίπεδα πριν το πόλεμο. Αυξήθηκε σε 1,814 ευρώ το λίτρο (17.5.2026) από 1,568 ευρώ.

Παρά τα μέτρα που εφαρμόστηκαν, όπως η επιδότηση της διυλιστηριακής τιμής και το fuel pass, το κόστος καυσίμων αυξάνεται σταθερά αποτελώντας «βραχνά» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μιλώντας για τις τιμές στην ertnews ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 2,10 ευρώ αυτήν την εβδομάδα, εξέλιξη που οφείλεται στην ανασφάλεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί στην περιοχή του Κόλπου.

Από την άλλη μεριά το πετρέλαιο κίνησης βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης, κοντά στο 1,80 ευρώ, όπου και θα παραμείνει τις επόμενες μέρες.

Η αγορά προεξοφλεί συνέχεια της κρίσης, με υψηλές τιμές και το καλοκαίρι θεωρώντας αναγκαία την παράταση των μέτρων της κυβέρνησης.

Εξάλλου, η διαταραχή της προσφοράς λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ κλιμακώνεται και διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι τα εμπορικά αποθέματα τελικά θα μειωθούν, μετά την διάθεση στην αγορά σημαντικών ποσοτήτων από τα στρατηγικά αποθέματα, με αποτέλεσμα οι τιμές θα πιεστούν προς τα πάνω.