Έργα αγροτικής οδοποιίας 194. εκατ. ευρώ – 365 παραδίδονται σε 123 δήμους, αναλυτικά η λίστα

Με συνολικό προϋπολογισμό 194 εκατ. ευρώ, που δίνεται σε 365 έργα, σε 123 δήμους και παρουσία και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα για έργα αγροτικής οδοποιίας των τελευταίων προγραμματικών περιόδων, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει με αρχικό προϋπολογισμό τα 65 εκατ. ευρώ, αλλά με σχετική απόφαση του υπουργού, Μαργαρίτη Σχοινά, εγκρίθηκε σημαντική υπερδέσμευση πόρων, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των προς ένταξη έργων να αυξηθεί σχεδόν τρεις φορές και να διαμορφωθεί στα 194 εκατ. ευρώ, ώστε να χρηματοδοτηθούν σημαντικά περισσότερα έργα σε όλη τη χώρα.

Το υπουργείο τονίζει ότι σε σχέση με την αντίστοιχη πρόσκληση του 2022, καταγράφεται σημαντική αύξηση τόσο στον αριθμό των έργων που εγκρίνονται όσο και στους διαθέσιμους πόρους, καθώς στην προηγούμενη πρόσκληση είχαν εγκριθεί 208 έργα συνολικού προϋπολογισμού 107 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφυγή σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 7 εργάσιμων ημερών από την επομένη της αποστολής του πίνακα στις Υπηρεσίες τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το υπουργείο αναφέρει ότι η παρέμβαση συμβάλλει στη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, συμβάλλοντας στην ασφαλή και απρόσκοπτη μετακίνηση γεωργών και κτηνοτρόφων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες προς τους δικαιούχους περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027