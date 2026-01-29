Ανοίγει νέο Ανακαινίζω – Πότε ξεκινά το πρόγραμμα με επιδότηση μέχρι 90%

Από τον Μάιο αναμένεται να ανοίξει το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», το οποίο στοχεύει να αποδεσμεύσει κλειστά ακίνητα και να τονώσει την προσφορά στην αγορά ακινήτων.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές συζητήσεις με τις Βρυξέλλες και μόλις «κλείσει ο κύκλος» του Εξοικονομώ, θα ανοίξει το «Ανακαινίζω», το πρώτο στην Ευρώπη που θα επιτρέπει τη χρηματοδότηση ανακαίνισης ιδιωτικών κατοικιών που είναι κλειστά για δύο χρόνια, προκειμένου να δοθούν προς ενοικίαση, καθώς και ακίνητα που ιδιοκατοικούνται.

Ο προϋπολογισμός του προγράμματος αναμένεται να φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Σε αντίθεση με το «Εξοικονομώ», δεν θα περιορίζεται σε ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά θα καλύπτει γενικές και λειτουργικές ανακαινίσεις. Στόχος είναι να ανακαινιστούν πάνω από 15.000 κατοικίες, κυρίως κλειστά και παλαιά διαμερίσματα με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως 31 Δεκεμβρίου 1990, αλλά και προγενέστερα ακίνητα, με επιφάνεια έως 120 τ.μ..

Εκτός από τα κλειστά ακίνητα, το πρόγραμμα θα καλύπτει, για πρώτη φορά και τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες. Η επιδότηση θα δίνεται ανά τετραγωνικό μέτρο, με πλαφόν τα 300 ευρώ/τ.μ., ενώ η συνολική ενίσχυση ανά κατοικία θα μπορεί να φτάσει περίπου τις 36.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται στο 80% – 90% του επιλέξιμου κόστους, με προσαυξήσεις για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, νοικοκυριά ΑμεΑ, αλλά και για ακίνητα σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές.

Το νέο πρόγραμμα δίνει έμφαση στις εργασίες ανακαίνισης, οι οποίες θα επιδοτούνται με ποσοστό 60% έως 90%, ενώ για τις ενεργειακές παρεμβάσεις (όπως η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα και η αντικατάσταση κουφωμάτων) θα καλύπτεται περίπου το 20% με 30% της συνολικής δαπάνης.

Τα εξεταζόμενα εισοδηματικά όρια φτάνουν τα 35.000 ευρώ για ζευγάρια, με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, χωρίς ηλικιακό περιορισμό και χωρίς όριο στον αριθμό αιτήσεων ανά ιδιοκτήτη.