Καθημερινό σερί ανόδου για βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, τα επιπλέον κόστη μετά τον πόλεμο

Με το αργό πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές να οδεύει πάνω από τα 100 ευρώ τα καύσιμα, βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης, θα συνεχίσουν να αυξάνονται προσθέτοντας κόστος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Η μέση τιμή πεναλλαδικά του πετρελαίου κίνησης φτάνει ήδη τα 2,10 ευρώ το λίτρο ενώ σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο κινείται η αμόλυβδη βενζίνη, με τους νησιώτες αλλά και τους κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών να πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές.

Την ώθηση δίνει η άνοδος του αργού πετρελαίου, με το Brent να έχει αρχίσει να ανεβαίνει πριν ακόμη ξεσπάσει ο πόλεμος, καθώς οι αγορές είχαν προεξοφλήσει τα χειρότερα σενάρια ήδη από τις 20 Φεβρουαρίου. Με την κλιμάκωση της έντασης στο μέτωπο του πολέμου, το πετρέλαιο Brent έχει φτάσει να διαπραγματεύεται σήμερα (Πέμπτη, 26.3.2026) πάνω και από τα 106 δολάρια το βαρέλι. Ως αποτέλεσμα, αυξάνονται οι τιμές χονδρικής που αγοράζουν οι πρατηριούχοι από τα διυλιστήρια, με τον ρυθμό ανόδου των τιμών να αυξάνεται όσο κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Πλέον οι αυξήσεις μπορεί να ξεπερνούν και τα 5-6 λεπτά το λίτρο από τη μία μέρα στην άλλη.

Επιπλέον, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την τιμή της αμόλυβδης με σχεδόν διπλάσια αύξηση από την αρχή του πολέμου. Ενδεικτικά συγκριτικά με τα επίπεδα πριν τον πόλεμο καταγράφεται:

Αύξηση τιμής της αμόλυβδης (95 οκτανίων)

Από τα πρατήρια: 30 λεπτά

Από τα διυλιστήρια: 37 λεπτά

Αύξηση τιμής του πετρελαίου κίνησης

Από τα πρατήρια: 62 λεπτά

Από τα διυλιστήρια: 65 λεπτά

Το επιπλέον κόστος

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι αυξήσεις των διεθνών τιμών περνούν πιο γρήγορα από τα διυλιστήρια στους πρατηριούχους και με μια χρονοκαθυστέρηση φτάνουν στην αντλία και στους καταναλωτές. Με βάση τις παραπάνω τιμές, ένας ιδιοκτήτης ΙΧ με κινητήρα π.χ. 50 λίτρων που πριν τον πόλεμο ήθελε 87 ευρώ για να γεμίζει με απλή αμόλυβδη το ρεζερβουάρ, πλέον θέλει περίπου 103 ευρώ, δηλαδή επιπλέον 16 ευρώ ενώ στην περίπτωση που το αυτοκίνητο καίει πετρέλαιο κίνησης το κόστος έχει αυξηθεί από 78 ευρώ σε περίπου 105, δηλαδή επιπλέον κόστος που πλησιάζει τα 30 ευρώ.

Με βάση τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι νοικοκυριά και επιχειρήσεις μετρούν αντίστροφα για την ενεργοποίηση των μέτρων της κυβέρνησης, fuel pass και επιδότηση στην αντλία. Ευεργετική θα είναι από την 1η Απριλίου η οριζόντια μείωση κατά 20 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης απευθείας στην πηγή, δηλαδή στα διυλιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι το καύσιμο θα διατίθεται φθηνότερα από την αρχή της αλυσίδας εμπορίας, με την επίπτωση να περνά άμεσα στην αντλία.

Είναι όμως ζητούμενο πόσο και για πόσο καιρό θα ωφελήσει το μέτρο την αγορά εάν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου συνεχίσουν να αυξάνονται επηρεάζοντας τη ζήτηση και τις τιμές σε μια σειρά από προϊόντα, τρόφιμα και είδη ευρείας κατανάλωσης.