Ανοιχτά τα καταστήματα σήμερα Κυριακή 28/12 – Τι ώρα κλείνουν

Κορύφωση της κίνησης στην αγορά σήμερα μια ανάσα πριν το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς
Πεζόδρομος της οδού Ερμού
Τελευταία Κυριακή του χρόνου σήμερα (28.12.2025) με ανοιχτά καταστήματα και σούπερ μάρκετ και την κίνηση να αναμένεται αυξημένη, για τα τελευταία δώρα και τα είδη του εορταστικού τραπεζιού πριν την εκπνοή του 2025. 

Τα καταστήματα θα ανοίξουν από τις 11:00 και θα κλείσουν στις 18:00, σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο. Τα σούπερ μάρκετ θα λειτουργήσουν από 11:00 έως 20:00.

Οι καταναλωτές, λοιπόν, θα έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν τις τελευταίες αγορές τους για τα δώρα των αγαπημένων τους και να προετοιμαστούν για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς.

Το εορταστικό ωράριο σε Αθήνα – Πειραιά 

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 9:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

Το εορταστικό ωράριο σε Θεσσαλονίκη

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025, 11:00 – 18:00
Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 21:00
Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, 10:00 – 18:00
Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026, ΑΡΓΙΑ
Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, ΚΛΕΙΣΤΑ

