Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Η παράταση κρίθηκε απαραίτητη για την ολοκλήρωση των τεχνικών προσαρμογών και την αποφυγή δυσλειτουργιών
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αύριο (31.3.2026) κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αρχικά προγραμματισμένη να ισχύσει από 1η Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροπολογία, η εφαρμογή του μέτρου για την ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε η υποχρέωση να ξεκινήσει τελικά από 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

