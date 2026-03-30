Από την 1η Οκτωβρίου η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Αύριο (31.3.2026) κατατίθεται στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία αφορά την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αρχικά προγραμματισμένη να ισχύσει από 1η Απριλίου.

Πιο συγκεκριμένα, με την τροπολογία, η εφαρμογή του μέτρου για την ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε η υποχρέωση να ξεκινήσει τελικά από 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.