Απόσβεση σε πάνω από 12 χρόνια για τους αγρότες του «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

Ο πρόσφατος περιορισμός που εφαρμόστηκε σε σημαντική μερίδα των αγροτικών έργων του προγράμματος “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι” σημαίνει ότι περιορίζεται δραστικά η κερδοφορία.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει επιδότηση για το 30% της δαπάνης του έργου, με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω της αυτοκατανάλωσης. Εντούτοις, στα σχέδια συμβάσεων σύνδεσης που απέστειλε στους αγρότες ο ΔΕΔΔΗΕ για το “Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι”, υπάρχει όρος για μη έγχυση της πλεονάζουσας ενέργειας στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της παραγωγής θα πηγαίνει χαμένο.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο αγροτικών φωτοβολταϊκών ΠΣΑΦ:

“Για να αντιληφθεί ακόμη και ο αδαής (με το αντικείμενο) αναγνώστης, οι δεκάδες αγρότες που έλαβαν “αποκλεισμό έγχυσης” σημαίνει ότι θα προχωρήσουν σε μία επένδυση 30.000€, αλλά:

Δεν θα ωφελούνται (με απόσβεση κατανάλωσης) τις νυχτερινές ώρες

Δεν θα ωφελούνται τους 8 από τους 12 μήνες του έτους”.

Όπως επισημαίνει ο ΠΣΑΦ, αν πάρουμε ως παράδειγμα ένα φωτοβολταϊκό 50 kW, έχει συνολικό κόστος 30.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 9.000 καλύφθηκαν από την επιδότηση. Έτσι, προκύπτει μια ίδια συμμετοχή 21.000 ευρώ για τον αγρότη.

Με τον αποκλεισμό έγχυσης, το έργο αυτό θα παράγει 80.000 KWh. Ο αγρότης θα καταναλώσει και συμψηφίσει 20.000 KWh αντί για 30-40.000 KWh, ενώ θα “πετάξει” 60.000 KWh. Καθώς οι ετήσιες δαπάνες ανέρχονται σε 400 ευρώ, προκύπτει ένα ετήσιο όφελος 1.800 ευρώ.

Έτσι, φτάνουμε σε μια διάρκεια απόσβεσης 12+ έτη για το ποσό των 21.000 ευρώ της επένδυσης, το οποίο απέχει πολύ από τα όσα ανέμεναν οι αγρότες από το πρόγραμμα.