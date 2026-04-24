Τριπλή επιστροφή ενοικίου: Όροι, ποσά και δικαιολογητικά για 50.000 εργαζόμενους στην περιφέρεια

Στη Βουλή αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες η νομοθετική διάταξη για την τριπλή επιστροφή ενοικίου, η οποία αφορά περίπου 50.000 γιατρούς, νοσηλευτές και εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια. Το μέτρο συνοδεύεται από την υποβολή συγκεκριμένων δικαιολογητικών, ώστε να διασφαλίζεται ότι το δηλωμένο ενοίκιο αντιστοιχεί στην πραγματική δαπάνη στέγασης.

Οι εργαζόμενοι που πληρώνουν ενοίκιο μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (εξαιρούνται όσοι υπηρετούν σε Αττική και Θεσσαλονίκη) θα λάβουν συνολικά τρεις επιστροφές μέσα στη χρονιά, εφόσον καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η πρώτη καταβολή θα γίνει στις αρχές του καλοκαιριού και αφορά αναδρομική επιστροφή ενοικίου.

Οι επόμενες δύο επιστροφές για το 2025 θα δοθούν τον Νοέμβριο, μαζί με την ετήσια ενίσχυση του ενός ενοικίου που λαμβάνουν και οι υπόλοιποι δικαιούχοι του μέτρου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων θα επωφεληθούν από αυξημένη στήριξη μέσα στο ίδιο έτος.

Η ενίσχυση για όσους υπηρετούν σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές χορηγείται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, με στόχο να λειτουργήσει ως κίνητρο παραμονής και προσέλκυσης προσωπικού. Το ποσό της επιστροφής καθορίζεται με βάση το ισχύον πλαίσιο, με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για κύρια κατοικία και προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, χωρίς να υπερβαίνει το 1/12 της ετήσιας δηλωμένης δαπάνης μίσθωσης.

Βασική προϋπόθεση είναι η μισθωμένη κατοικία να βρίσκεται εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας όπου υπηρετεί ο δικαιούχος, ώστε η ενίσχυση να συνδέεται άμεσα με την πραγματική ανάγκη στέγασης στον τόπο εργασίας. Το ποσό της κάθε επιστροφής δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 800 ευρώ, εκτός εάν ο ενοικιαστής βαρύνεται και με εξαρτώμενα τέκνα, οπότε για κάθε ένα από τα τέκνα αυτά θα δικαιούται επιπλέον ανώτατο όριο επιστροφής 50 ευρώ.

Για να λάβει ένας ενοικιαστής το ανώτατο ποσό της παροχής, δηλαδή τα 800 ευρώ συν 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, θα πρέπει το μηνιαίο ενοίκιο κύριας κατοικίας που κατέβαλλε στη διάρκεια του 2024 ή του 2025 να υπερέβαινε τα 800 ευρώ και επιπλέον οι καταβολές να γίνονταν και τους 12 μήνες του έτους. Αν υπήρξαν περισσότερες από μία διαδοχικές μισθώσεις, το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των καταβληθέντων μισθωμάτων.

Δικαιολογητικά και τρόπος πληρωμής

Για να γίνει η τριπλή επιστροφή του ενοικίου, θα πρέπει:

Να έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ η Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης («Μισθωτήριο») για το ακίνητο.

Να έχει δηλωθεί ο αριθμός της δήλωσης αυτής στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2024 (έντυπο Ε1, Πίνακας 6) για την αναδρομική είσπραξη της ενίσχυσης για το 2024 καθώς και στη φορολογική δήλωση φορολογικού έτους 2025 που θα έχει υποβληθεί μέχρι τον Ιούλιο του 2026 για την είσπραξη της διπλής ενίσχυσης τον ερχόμενο Νοέμβριο. Σε περίπτωση τροποποίησης της μίσθωσης, αρκεί να έχει δηλωθεί ο αριθμός της τελευταίας δήλωσης μίσθωσης.

Εάν δεν έχει δηλωθεί ο αριθμός του μισθωτηρίου στο Ε1, η ΑΑΔΕ θα διενεργήσει διασταυρωτικό έλεγχο και εφόσον από τα στοιχεία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του μισθωτή και την ενεργή δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ, τα στοιχεία μίσθωσης ταυτοποιούνται μέσω του δηλωθέντος αριθμού παροχής ρεύματος, η ενίσχυση θα καταβάλλεται κανονικά. Το ποσό της ενίσχυσης που θα καταβληθεί σε κάθε δικαιούχο θα υπολογιστεί με βάση το μέγιστο ποσό μεταξύ αυτού που έχει συμφωνηθεί συμβατικά (βάσει της ενεργούς δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που έχει υποβληθεί στην ΑΑΔΕ) και του ποσού που έχει δηλωθεί από τους εκμισθωτές στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους.

Ηλεκτρονική πληρωμή

Υπενθυμίζεται ότι με πρόσφατη τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (ΥΠΕΘΟ), η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων (κατοικιών και επαγγελματικών χώρων) μετατέθηκε για την 1η Οκτωβρίου 2026.

Τα ενοίκια θα πρέπει να καταβάλλονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού (έμβασμα, κάρτα, e-banking).

Η πληρωμή με μετρητά δεν θα θεωρείται φορολογικά έγκυρη, πράγμα που σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να αποδείξει την είσπραξη σε περίπτωση ελέγχου, και ο ενοικιαστής δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει το ενοίκιο ως δαπάνη.

Απ’ την άλλη οι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν να χάσουν την αυτόματη έκπτωση 5% (για δαπάνες επισκευής/συντήρησης) στο φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια, εάν δεν τα εισπράττουν αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού.