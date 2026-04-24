Fuel pass 2026: Καθυστερήσεις σε αιτήσεις και πληρωμές, ποιοι είναι οι λόγοι

Καθυστερήσεις, τεχνικά εμπόδια και αιτήσεις που «κολλούν» αντιμετωπίζουν αρκετοί δικαιούχοι του fuel pass, με τις πληρωμές να μην ακολουθούν σε αρκετές περιπτώσεις το αρχικά εξαγγελθέν χρονοδιάγραμμα των 48 ωρών.

Το fuel pass άνοιξε με την υπόσχεση ότι οι πληρωμές θα γίνονται γρήγορα, ωστόσο στην πράξη αρκετοί πολίτες βρέθηκαν αντιμέτωποι είτε με καθυστερήσεις στην πλατφόρμα είτε με εμπλοκές στην ταυτοποίηση των στοιχείων τους. Αποτέλεσμα είναι να καταγράφονται περιπτώσεις όπου τα ποσά πιστώνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων ακόμα και με καθυστέρηση μιας εβδομάδας…

Τα προβλήματα δεν εντοπίζονται μόνο στον χρόνο που χρειάζονται οι πληρωμές για να περάσουν από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και σε εκκρεμότητες που εμφανίζονται μετά την υποβολή της αίτησης και κρατούν αρκετούς δικαιούχους σε αναμονή. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διαδικασία δεν περνά άμεσα στο τελικό στάδιο, καθώς προκύπτουν ασυμφωνίες ή ελλείψεις στα στοιχεία που αντλούνται από τα μητρώα.

Βασική αιτία καθυστέρησης είναι το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, καθώς η επιβεβαίωση κινητού και email αποδεικνύεται κρίσιμη για να ολοκληρωθεί σωστά η αίτηση. Όταν τα στοιχεία δεν έχουν επικαιροποιηθεί ή το σύστημα δεν τα αναγνωρίζει, ο δικαιούχος μπορεί να χρειαστεί να περάσει από πρόσθετο έλεγχο ή ακόμη και από ΚΕΠ, διαδικασία που προφανώς «ξεφεύγει» από το 48ωρο.

Άλλο σημείο τριβής είναι η διασταύρωση των οχημάτων. Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες το όχημα δεν εμφανίζεται κανονικά στο σύστημα ή τα στοιχεία του δεν «κουμπώνουν» με τα διαθέσιμα μητρώα. Αυτό μπλοκάρει τη ροή προς την πληρωμή, ακόμη κι αν ο πολίτης θεωρεί ότι έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία.

Καθυστερήσεις προκαλούν και αιτήσεις που απορρίπτονται ή μένουν εκκρεμείς χωρίς άμεση και καθαρή εξήγηση, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ΚΕΠ.

Από την πλευρά του ΥΠΟΙΚ τονίζεται πως οι πληρωμές ξεκινούν αφού ολοκληρωθεί και εγκριθεί η αίτηση και αφού τα σχετικά αρχεία προωθηθούν στις τράπεζες. Πηγές του newsit.gr αποδίδουν τις καθυστερήσεις κυρίως στον χρόνο που χρειάζονται οι τράπεζες για να επεξεργαστούν τα αιτήματα και σε προβλήματα ταυτοποίησης ή συμπλήρωσης στοιχείων από τους δικαιούχους, και τονίζουν πως όταν αυτά επιλύονται, οι πιστώσεις των ποσών «τρέχουν» κανονικά και εντός προθεσμιών.