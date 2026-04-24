e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από 27 έως 30 Απριλίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 27 έως τις 30 Απριλίου 2026 από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (24.4.2026).
Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν συνολικά 1.177.920.384,15 ευρώ σε 1.725.124 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 27 Απριλίου θα καταβληθούν 1.121.872.384,15 ευρώ σε 1.663.804 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Μαΐου 2026.
- Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.300 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Μαΐου 2026.
- Από 27 έως 30 Απριλίου θα καταβληθούν 20.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
- Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 3.500.000 ευρώ σε 2.200 δικαιούχους για επιστροφή εισφορών μη μισθωτών.
- Στις 30 Απριλίου θα καταβληθούν 298.000 ευρώ σε 340 δικαιούχους εξωιδρυματικών επιδομάτων ΤΑΥΤΕΚΩ.
2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 13.000.000 ευρώ σε 21.500 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 15.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 14.000.000 ευρώ σε 13.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.200.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.